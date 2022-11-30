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Yeşil Akdeniz diyeti dört kat daha hızlı yağ yakmak için etkili

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Bir araştırma, yeşil Akdeniz diyeti denilen beslenme biçimini uygulayanların tehlikeli iç organ yağlarını sadece sağlıklı beslenenlere göre dört kat daha hızlı yaktığını ortaya koydu.
Yeşil Akdeniz diyeti dört kat daha hızlı yağ yakmak için etkili

Yağ ve protein açısından yüksek, ancak karbonhidrat açısından düşük olan Akdeniz diyeti, zeytinyağı, tahıl, meyve ve sebze, balık ve baklagil açısından zengin bir beslenme biçimini içerir. Dünyadaki en popüler ve sağlıklı diyetlerden biri olarak görülen Akdeniz tipi beslenme biçiminde kırmızı et tüketimi de düşük oluyor.

Yeşil Akdeniz diyetinde ise diğer her şey aynı kalırken kırmızı et ve türevleri beslenme biçiminden çıkarılır ve yeşil sebzelere daha çok yer verilir.

Daily Mail’in haberine göre, İsrail’deki Ben-Gurion Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, 18 ay boyunca bitki bazlı diyet tüketenlerin visseral yağ seviyeleri, standart Akdeniz diyeti tüketen kontrol grubuna göre yüzde 14 oranında küçüldü.

AYVA GÖBEĞİNE SON

Visseral yağ, hayati organların etrafını ve karnın içini sarar ve tipik olarak bira göbeği veya elma vücut şekli verir. Bu tip tehlikelidir çünkü kana, kalp hastalığı ve yağlı karaciğer hastalığı gibi kronik hastalıklarla bağlantılı iltihaplanmayı tetikleyen kimyasallar ve hormonlar saldığı düşünülüyor. Organlara yakın olması da riski artırıyor.

Son çalışmada bu gruptaki insanlara kırmızı et ve kümes hayvanlarını bırakmaları ve her gün üç ila dört fincan yeşil çay ve bir su mercimeği içeceği (Mankai) tüketmeleri söylendi. Araştırmacılar, vücudun dokusunu strese karşı koruyan bitki bileşikleri olan polifenollerin, önceki çalışmalarda belirtildiği gibi yağ yakmaya yardımcı olduğuna inanıyor.

BMC Medicine dergisinde yayınlanan çalışma, ortalama 50 yaşında olan ve BMI’si 31 olan 294 yetişkini inceledi.

Araştırmadaki katılımcılar, spor da yaparken yeşil Akdeniz diyeti grubundakiler ortalama olarak vücut ağırlıklarının yüzde 3,9’unu ve bel çevrelerinin yüzde 5,7’sini kaybetti. Standart Akdeniz diyeti uygulayanlar ise sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 4,7 kaybetti.

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