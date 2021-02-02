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Yeşilırmak: 8 vatandaşımızın bulaş kaynağı aynı ve temaslıları bellidir

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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy'de vaka sayısı 8'e yükseldiğini açıkladı.
Yeşilırmak: 8 vatandaşımızın bulaş kaynağı aynı ve temaslıları bellidir

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy'de vaka sayısı 8'e yükseldiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yeşilırmak, bölgedeki son durumu değerlendirdi. Avtepe köyünde 5 kişiden oluşan ve ev karantinasında olan bir ailenin testlerinin pozitif çıktığını duyurun Yeşilırmak, bölgedeki vaka sayısının 8'e yükseldiğini ekledi.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle:

Değerli bölge halkım, Yaşanan gelişmelerden dolayı tekrardan sizleri bilgilendirmek isterim. Avtepe köyümüzde ev karantinasında olan 5 vatandaşımızın da test sonuçları bugün itibari ile malesef pozitif çıkmıştır. ( 5 pozitif vatandaşımız 1 aile yani Anne, Baba ve çocuklar) Burada 3 önemli nokta var, 1'ncisi ailenin yapılan tüm uyarıları dikkate alması, kimseyle temas kurmaması ve kendilerini evlerinde izole etmeleri 2'ncisi ise kapanma ve kısmı sokağa çıkma nedeni ile bölge içerisinde temasın olmaması 3'ncüsü 5 bulaşın dağınık aileler de değil tek 1 aile fertlerine bulaşması.

Buradan aileye kurallara uyduğu ve kendilerini izole ettikleri için çok teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Diğer önemli bir husus ise Mart 2020'e kıyasla karşılaştığımız Covid-19'un çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu düşünüyorum, yani mutasyona uğrama ihtimali çok yüksek dolasıyla vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını önemle rica ederim.

Bir de sevindirici bir haber paylaşmak isterim. Bugün yapılan diğer testlerde risk grubunda olan ve 1 derece temaslı olan 4 yaşlı vatandaşımız test sonuçları çok şükür negatif çıkmıştır. Tüm bu yaşanan gelişmeler sonucunda bölgemizde toplam 8 pozitif vatandaşımız vardır. 8 vatandaşımızın bulaş kaynağı aynı ve temaslıları bellidir. Sağlık durumları çok iyi ve herhangi bir semptomları yoktur. Lütfen bundan sonraki süreçte sabah yaptığım uyarıları kendiniz ve sevdikleriniz için dikkate alınız.

İyi haberler ile görüşmek dileğiyle,

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