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SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Yeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

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Diyetisyen Burak Çetiner konu hakkında bilgiler verdi.
Yeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Kilo almanın en temel sebebi alınan kalorinin, yakılan kaloriden fazla olmasıdır. Yani çok yiyip az hareket etmektir. Bunların yanında kiloyu büyük oranda etkileyen faktörler vardır. Bu faktörlerden biri uykudur. Uyku süresinin yeterli olması, kaliteli bir uyku uyunması sağlıklı bir kiloda olabilmek için oldukça önemlidir. 

Yetersiz uyku süresi insanları kilo almaya meyilli hale getiriyor. Yetersiz uyku süresi kandaki açlık hissi veren ghrelin hormonu seviyesini arttırıyor ve tokluk hissi veren leptin hormonu seviyesini azaltıyor. Beyine, ihtiyacı olmadığı halde besin alması gerektiği ile ilgili sinyal gidiyor. İştah artıyor. Bu yüzden kalori harcaması azalırken, kilo alımı gerçekleşiyor. 

Uykusuzluk vücudu strese sokuyor, kortizol hormonu salgısı artıyor. Fazla salgılanan kortizol hormonu bağışıklık sistemini baskılıyor, yüksek tansiyonu tetikliyor, kan şekerini yükseltiyor. Hücreleri insülin hormonuna karşı duyarsızlaştırarak insülin direncine sebep oluyor. Böylelikle tip-2 şeker hastalığının önü açılmış oluyor. Ayrıca fazla salgılanan insülin karın bölgesinde yağlanmaya yol açıyor. 

Yetersiz uyku süresi, uyanık olunan zaman dilimindeki vücut ısısını düşürüyor bu da bedenin daha az kalori harcamasına yol açıyor 

Uykusuzluk, uyanık olunan zaman diliminde halsiz ve yorgun hissettiriyor. Bu da hareket etme, fiziksel aktivite yapma isteğini azaltıyor. Daha az kalori yakılmasına yol açıyor. 

 Yetersiz uyku, beslenme kontrolü ve besin seçimini kötü etkiliyor. Gece geç saatlerde uyanık olmak yemek yemek için daha fazla zaman yaratıyor, sağlıksız atıştırmalık tüketmeye itiyor. Ayrıca yetersiz uyku duygusal açlığa yol açıyor, yüksek karbonhidrat içerikli besinlere yönlendiriyor. Bunun sonucunda karbonhidrat ve yağ metabolizmasında bozukluklar oluşuyor. 

Bunların sonucunda biyolojik ritme sadık kalarak , özellikle kuvvetli bir antioksidan olan melatoninin salınımının yüksek düzeyde olduğu 23-4 saatleri arasında , yeterli ve düzenli uyku uyunmalı. Hem sağlıklı bir bedene hem de sağlıklı bir kiloya sahip olabilmek için uyku düzenine dikkat edilmeli. 

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