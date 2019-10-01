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Yıkanmamış bir çarşaf ve yastık kılıfında klozet kapaklarına kıyasla 17 bin kat daha fazla bakteri kolonisi bulunuyor

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Yıkanmamış bir çarşaf ve yastık kılıfında klozet kapaklarına kıyasla 17 bin kat daha fazla bakteri kolonisi bulunuyor
Yıkanmamış bir çarşaf ve yastık kılıfında klozet kapaklarına kıyasla 17 bin kat daha fazla bakteri kolonisi bulunuyor

Hayatımızın yaklaşık üçte birini yatağımızda geçiriyoruz, bu yüzden burasının genellikle evimizdeki en temiz yer olmasını isteriz. Yatağımızda salya, kepek ve ter gibi birçok şey bıraktığımızdan yatak çarşaf ve yastık kılıfımızı sıklıkla yıkamamız gerekir. Yapılan bir araştırmaya göre bir hafta boyunca yıkanmayan çarşaf ve yastık kılıfında bir klozet kapağına kıyasla 17 bin kat daha fazla bakteri bulunuyor. 

WebMD'nin aktardığına göre bir insan günde 500 milyon ölü deri hücresi döküyor. Bu hücrelerin çoğu biz yatağımızda dönenirken yatağımıza dağılıyor. Ev tozu akarları bu hücrelerden beslenmeyi çok seviyor. Yatağa gelen akarlar alerjiye, astıma ve egzemaya sebep olabiliyor. Bunlardan korunmanın en kolay yolu ise nevresim takımınızı haftada bir kaynar suda yıkamak. Eğer evcil hayvanınız yatağınıza çıkıyorsa da yorgan ve yastığınız haftada bir değiştirmenizde fayda var.

Ölü deri hücreleri, ter, tükürük ve daha fazlası yatağınızda mikropların büyümesine çok uygun bir ortam oluşturabilir. Bir hafta yıkanmamış bir yataktan alınan örnekler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarına göre, bu örneklerde bir klozet kapağına kıyasla 17 bin kat daha fazla bakteri kolonisi bulunuyor.

Yıkanmayan yastıkta aynı zamanda gözenekleri tıkayarak sivilcelere de sebep olabiliyor. Ayrıca siz veya partneriniz hastalandıysa, iyileştikten sonra hemen nevresimi değiştirmelisiniz.

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