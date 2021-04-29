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Yılın İlk 4 Ayında Kayıp Şahıslar Komitesi Tarafından 6 Kişi Kazılardan Çıkarıldı, 12 Kayıp Kişi Tespit Edildi

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Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), nisan ayı boyunca yürüttüğü çalışmalarda Bellapais’te bir kazı alanında ek insan kalıntıları ortaya çıkardı.
Yılın İlk 4 Ayında Kayıp Şahıslar Komitesi Tarafından 6 Kişi Kazılardan Çıkarıldı, 12 Kayıp Kişi Tespit Edildi

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), nisan ayı boyunca yürüttüğü çalışmalarda Bellapais’te bir kazı alanında ek insan kalıntıları ortaya çıkardı.

Komite’den verilen bilgiye göre, son kazılarla birlikte Bellapais’te bulunan tahmini kişi sayısı 3’e, 2021 yılında adanın dört bir yanında kazılardan çıkarılan toplam kişi sayısı 6’ya çıktı.

Ocak 2021’den bu yana ise 12 kayıp kişinin kimlik tespiti gerçekleştirildi.

Covid-19 ile ilgili hareket kısıtlamaları nedeniyle ara verilen Komite Antropoloji Laboratuvarı çalışmaları mart ayında yeniden başladı. Kazı çalışmaları Kıbrıs genelinde 7 alanda devam ediyor.

181 KAYIP İHBAR HATTI

Komite, kayıp bir şahısla ilgili bilgisi olan kişilerin 181 numaralı telefon hattını arayarak anonim olarak bilgi verebilecekleri hatırlatmasında bulundu.

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