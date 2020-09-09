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Yıllara Göre Girişimcilik Oranları Belli Oldu

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Yıllara Göre Girişimcilik Oranları Belli Oldu
Yıllara Göre Girişimcilik Oranları Belli Oldu

Yıllara göre girişimcilik ve iş demografi oranları belli olurken, 2019 yılındaki yeni girişim oranları yüzde 13,0 olarak görüldü. Böylelikle girişimciliğin 2017 yılından itibaren düşüş gösterdiği kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, girişimcilik ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl girişimcilik ile alakalı çıkan haber adedi 30 bin 938 olarak görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde ise girişimcilik ile alakalı kursların ve girişimciliği destekleyen programların ön planda olduğu görüldü. Girişimcilik ile alakalı bu yıl çıkan haber adedi de 10 bin 353 olarak kaydedilirken, COVİD-19 ile birlikte girişimcilik haberlerinde de azalma yaşandığı gözlendi.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Yıllara göre girişimcilik ve iş demografi oranları belli oldu. Böylelikle 2019 yılındaki yeni girişim oranları yüzde 13,0 olarak görülürken, 2017 yılından itibaren düşüş gösterdiği kaydedildi. Girişimciliğin en yüksek olduğu yıl ise 14,7 ile 2011’de olduğu saptandı. Girişimlerin hangi alanlarda yapıldığına bakıldığında ise 2019 yılında doğan girişimlerin yüzde 36,6’sı toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Girişimlerin büyümesi ciroya ve istihdama göre de ayrı ayrı ele alınırken, ciroya göre büyüme kat edenler her zaman ilk sırada yer aldı. Hem istihdam hem ciroya göre bakıldığında geçen yıl en büyüyen sektör ise imalat oldu.

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