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Yıllık enflasyon yüzde 94.51!

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İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyonunu yüzde 4,50 olarak açıkladı. Buna göre 2022’nin Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 94,51 olarak gerçekleşti.
Yıllık enflasyon yüzde 94.51!

İstatistik Kurumu, 2022 Aralık ayı enflasyon (Tüketici Fiyatları Endeksi) rakamlarını açıkladı.

İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 4.50 olarak açıkladı. Enflasyonun bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 94.51 arttığı da kaydedildi.

İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,18 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 12,21; sağlık ana grubunda yüzde 10,59; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 8,96; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 7,76; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 4,72; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 4,22; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2,82; eğitim ana grubunda yüzde 0,71; haberleşme ana grubunda yüzde 0,53 artış; ulaştırma ana grubunda yüzde 4,65; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,08 azalış gerçekleşti.

 

540 MADDENİN FİYATINDA ARTIŞ

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 540 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 56 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Aralık ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 104.57 ile sindirim sistemi ilaçları, yüzde 92.73 ile enginar ve yüzde 59.84 ile ceket karışım kumaş (kadın için) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 37.61 ile brokoli, yüzde 37.47 ile roka ve yüzde 36.29 ile çiçek lahanası oldu.

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