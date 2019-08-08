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Yine ölümlü kaza: Kalkanlı'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Bugün saat 17:00 sıralarında, Kalkanlı’da meydana gelen çarpışmada 45 yaşındaki Celal Aydın hayatını kaybetti.
Yine ölümlü kaza: Kalkanlı'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bugün saat 17:00 sıralarında, Kalkanlı – Çamlıbel Anayolu üzerinde, Celal Aydın (E-45), yönetimindeki CC 278 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametıne doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerelere çarpıp ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Nalbant (E-30) yönetimindeki JY 536 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmada ağır şekilde yaralanan CC 278 plakalı araç sürücüsü Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

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