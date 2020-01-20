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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı; HP ÖRP gibi

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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı; HP ÖRP gibi
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı; HP ÖRP gibi

İşte YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'nın  açıklaması;

Halkın Partisi kendince şeffaf olacağını, temiz siyaset yapacağını, özellikle de parti rozetine bakılarak işlerin yürütülmesine isyan ettiğinin söylemi ile yola çıktı, bir yıllık hükümet dönemleri hepsinin boş olduğunu, tüm iddialarının tersine tam da UBP, DP, ÖRP tarzı siyaseti birebir devam ettiklerine her gün yeni kanıtlarla şahit olmaktayız. Bir dosya daha açalım, Hali Arazi İcar Komisyonu kararları neden kamuoyuna açıklanmaz? ya da diğer tahsisler neden kamuoyu ile paylaşılmaz? Şeffaflık denirken bu kast edilmedi mi? Adil dağıtım yapılırsa kim, neden, kimden çekinsin? Örneğin İskele Boğaz diye bizim ağzıma yerleşen, Boğaztepe Muhtarı iddia ediyor ki, köylerindeki Burhan Nalbantoğlu'na 1977 yılında tahsis edilen ev, doktor ölünce üstüne tahsis edilemedi, ailesine yasal olarak geçmedi, bu nedenle bir süredir boş olan eve Gemikonağı bölgesinden HP'ye yakın biri ansızın dilekçe ile talip oldu, kişi girdi içine yerleşti, yapılan itirazla ev polis nezaketinde boşaltıldı, yalnız Burhan Nalbantoğlu'na tahsis edildiğinin belgelerin de kayıp olduğu ortaya çıktı. Bu arada tüm tartışmalar yapılırken öğrenilen bir "dağıtım listesi" olduğu, bu dağıtım listesi şeffaflık adına kamuoyu ile paylaşılacak mı? Kırsal kesim arsası dağıtmak gibi bir siyasi parti çalışması var ülkede, altyapı götürmesen de dağıt gitsin, gelsin oylar! ancak Boğaztepe bir süredir rant çekim merkezi olduğu için dikkat çeken bölge, hali arazi kiralanması ile sıkıntılar yaşanmakta ama bazıları için değil! Nazım Çavuşoğlu'nun yeğeni olan, sonra istifa edip son seçimlerde HP'den milletvekili adayı olan Moran Açıkada'nın eşinin hali arazi sözleşmesinin yenilenmesine bizzat içişleri bakan tarafından talimat verildi. Moran İskele Kaymakamlığına geçici olarak girip HP döneminde hızla Kaymakamlıkta yükselen "yıldız"... Ayşegül hanım Moran beye diyor ki eşinin sözleşmesini imzala... şeffaflık? parti rozetine göre iş? Biz değil köyün muhtarı yazdı: "Sayın bakanım dün toplantıda tansiyon yükselmesi yaşandı, çünkü hale daha haksızlığa göz yumuluyor. Halen daha köyümüzde kırsal kesim arsası bekleyen gençler varken, kırsal kesim arsalarındaki çocuklar için sosyal aktivite yeri yapmak için bakanlıktan onayı bekleyen arazi dururken, bakanlık kendi parti yandaşına kırsal kesim arsası olmasına rağmen köyün güzel bir yerinde İki arsalık hali arazi geçen hafta hemen onayladı. Kaymakamlık ve bakanlığa soruyorum Kırsal kesim arsalarına istediğiniz fiyatlarda mı bu araziyi kiraladınız?"
Ve çok net olan konu, bu şimdi açığa çıkan durum, arazi dağıtımında içişleri bakanlığında bu işlerin parti çıkarları çerçevesinde üleştirilmesinden sorumlu bir birim mi var? Daha önemlisi, Kudret Özersay bunca dağınıklığa, örgütsüzlüğe rağmen kazanacağı noktasında iddialı olmasını arsa, vatandaşlık gibi seçim malzemesi dağıtımına güvenerek mi rahatlıkla söyleyebilmekte? Evet, çok birşey istemiyoruz, şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına başta Hali Arazi İcra Komisyonu kararları olmak üzere, tüm arazi tahsisleri, kira veya satış bedelleri ile kamuoyuna açıklansın, hem de hemen, seçimden önce...

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