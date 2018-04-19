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YKP:”Atamalar liyakata bağlı olarak yapılmalı”

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, kamuda atamaların liyakata dayalı olması gerektiğini kaydetti
YKP:”Atamalar liyakata bağlı olarak yapılmalı”

Durduran, kamuda üst kademe yöneticiliği görevlerine atamaları düzenleyen yasadaki değişiklik çalışmaları hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Layık olan atanır, liyakati sürdükçe orada kalır veya kalitesine göre terfi eder sistemini yaratmak esastır. Siyasi görüşü farklı olan yasal tanımına uygun olarak görevini yerine getirmezse bu durumu saptayacak sistem çalışmalıdır. Yoksa bu durum saptanmalı ve sistem ıslah edilmelidir. Başka çaresi yoktur” dedi.

Alpay Durduran, geçmiş Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti döneminde İngiltere’den uzmanların ülkede bu konu hakkında çalışma yürüttüğünü ancak ileriye götürülmediğini iddia etti.

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