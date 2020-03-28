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Yoğun bakım hemşiresinden halkımıza çağrı: ‘Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız,sen de lütfen evde kal KKTC’

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Yoğun bakım hemşiresinden halkımıza çağrı: ‘Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız,sen de lütfen evde kal KKTC’
Yoğun bakım hemşiresinden halkımıza çağrı: ‘Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız,sen de lütfen evde kal KKTC’

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğum bakım hemşirelerinden Fatoş Avcil, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından tüm halka çağrıda bulundu.

İşte Avcil’in  paylaşımı:

‘Biraz daha yakından bakın çünkü ben bile yakından bakmadan kendimi tanıyamıyorum…

Biz buradayız

Biz elimizden gelenden fazlasını yapmaya hazırız…

İçerisinde 1 saatten fazla kaldığımızda nefes almakta zorlanıyoruz dediğimiz Covid-19 koruyucu kıyafetlerini artık daha uzun süre giymek zorundayız!

Neden mi?

Tedbirlere uymadık

Uyarıları dinlemedik

Kendimizi korumadık

Korumaya çalışanlara da izin vermedik

En kötüsünü yaptık evimizde kalmadık

“Bize bir şey olmaz” dedik.

Peki anne babalarımıza!

Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız,

Sen de lütfen evde kal KKTC”

 

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