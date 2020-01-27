Yol Yoksa Seyrüsefer da yok! 2. eylem başladı

“YOL YOKSA SEYRÜSEFER DA YOK” grubunun düzenlediği ikinci eylem başladı.
Eylem yürüyüşü Lefkoşa Citroen ışıklarından başladı.
Pronto çemberine, ordan da meclise gidilecek.
Eylemciler “Yollarda ölmek istemiyoruz”, “Direne direne kazanacağız”, “Hükümet istifa”, “Birlik mücadele dayanışma” ve “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla yürüyorlar.
Eylemcilerin yürürken yol üzerinde bulunan restoranlarda oturan insanlara destek çağrısında bulundukları belirtiliyor.
Üzerlerinde 50 vekilin fotoğrafı olan boş tenekelerle protesto yapılıyor.
Pronto Çemberi’nde sahne kurulduğu belirtiliyor.
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