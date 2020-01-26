''Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok'' Eylemi yarın

“Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” grubunun ikinci eylemi yarın Dereboyu Citroen lşıklarında yapılacak

Grubun kurucusu Fikri Marasali kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ile ikinci eylemin 27 Ocak pazartesi günü saat 18.30’da yapılacağını duyurdu.

Fikri Marasali’nin açıklaması şöyle:

Büyük bir istek ve başkaldırışla 40.000 kişiye erişen sizin sayfanız...

#Yolyoksaseyrüseferdeyok

Eyleminin işe yaraması,bu ülkede umudun ve gelecekle ilgil

Hayallerin devam etmesi için mazaret,bahane aramadan üye olduğunuz bu sayfaya bu eyleme sahip çıkma zamanıdır❗

YER: Dereboyu Ciroen lşıkları

TARİH:27 Ocak Pazaresi

SAAT:18.30

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Katılın ki bu halka reva görülen tüm olumsuzluklara,yok sayılmaya,Cehenneme dönüştürülmeye çalışılan #CENNETKIBRISINA Sahip Çıkabilesin❗