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YouTube'da rahatsız edici çizgi filmler

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YouTube'da rahatsız edici çizgi filmler
YouTube sitesinde popüler çizgi film karakterlerinin kullanıldığı binlerce filmde çocuklar için rahatsız edici ve uygunsuz içerik yayınlanıyor.

Peppa Pig isimli çizgi film bölümlerinden birine benzeyen bir videoyu tıkladığınızda elinde büyük bir iğneyle bir dişçinin Peppa'nın dişlerini çektiğini görebilirsiniz. Filmde acı içinde birinin ağladığını da duyacaksınız.

Gazeteci Laura June üç yaşındaki kızının bu videoyu seyrettiğini görünce bazı şeylerin yanlış olduğunu anlamış. June, "Peppa sadist bir dişçide ağlayıp bağırıyordu. Ve üç yaşındaki bir çocuğun seyretmemesi gereken bir çizgi filmdi" dedi.

June buna denk gelen tek ebeveyn değil. BBC Trending içeriği çocuklara uygun olmayan ama tanıdık film karakterlerinin kullanıldığı yüzlerce video buldu. Bu videolar Disney filmi Frozen, Minions, Doc McStuffins, Thomas ve Arkadaşları gibi pek çok çizgi film karakterini barındırıyor.

Videoların bazıları çizgi filmlerin parodisi ve yetişkin kitlelere hedefliyor. Bazılarıysa gerçek çizgi filmlerin karakterlerinin başka çizgi filmlerde ancak çocuklar için tehlikeli olmayacak biçimde kullanıldığı videolar. Ancak June'ın kızının izlediği gibi pek çok videoda rahatsız edici içerik bulunuyor.

Bu videoların yüzlercesi YouTube sitesinde milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. "Oyuncaklar ve Komik Çocuklar Sürpriz Yumurta" isimli bir kanal 5 milyar izleyiciyle YouTube'da en çok izlenen 100 hesaptan biri.

Kanalın açılış ekranında sevimli bir çocukla Peppa Pig, Thomas ve Arkadaşları, Biskui Canavarı, Mickey ve Minnie Fare ve Frozen filminden Elsa görülüyor.

Ancak kanalın "Frozen Elsa büyük sümük", "Çıplak Hulk pantolonunu kaybetti, "Kanlı Elsa", "Örümcek Adam Elsa'nın kolunu kırdı" gibi video başlıkları var. Videolarda çizgi filmlerle şiddet ve tuvalet mizahı işleniyor.

Hesaba gönderdiğimiz röportaj taleplerimize yanıt verilmedi. Buna benzer videoların yapımcılarına da ulaşmaya çalıştık ancak cevap alamadık.

BBC Trending çizgi film şirketleri Disney ve EntOne'a da ulaşmaya çalıştı ancak bir yorum alamadı.

Veliler çocuklarının YouTube'da çizgi film izlemeleri konusunda daha dikkatli olmalılar mı?

London School of Economics üniversitesinde internet üzerinden çocuk güvenliği uzmanı, sosyal psikoloji profesörü Sonia Livingstone bir ebeveynin YouTube'a güvenmesinin meşru olduğunu söyledi.

Livingstone, "Bence pek çok ebeveyn YouTube'a güveniyor. 10 dakikalığına telefonla konuşurken çocuğunu oyalamak için kullanıyor. Eğer YouTube güvenilir bir marka olmak istiyorsa o zaman güvenlik ayarları yapılmalı" dedi.

Livingstone, "Tüm dünya için bunu izlemek istemyiz. Bu malzemelerin çoğu mizahı, yaratıcı ve rahatsız edici ama ifade özgrülüğü kapsamında. Bize gereken çocukların güvenliği" dedi.

YouTube BBC'ye bu konuda, "Geri dönüşleri ciddiye alıyoruz. Sorunlu içeriklere dikkatimizi çeken kişileri önemsiyoruz ve bir videoyu şikayet etmeyi kolaylaştırıyoruz. Şikayet edilen videolar incelendikten sonra eğer uygun değilse saatler içerisinde kaldırılıyor. Daha fazla sınır isteyen ebeveynlere uygulamada ara özelliğini kapatmalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

YouTube ayrıca anne ve babalara YouTube Kids (YouTube Çocuklar) uygulamasını kullanmalarını ve uygulamayı "sınırlı modda" kullanmalarını da önerdi.

BBC Trending'in araştırmalarının ardından Peppa Pig'in dişçiye gittiği video da dahil, bazı rahatsız edici videolar siteden kaldırıldı.

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