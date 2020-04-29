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Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün'e üstün hakem ödülü

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Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün'e üstün hakem ödülü
Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün'e üstün hakem ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün, dünyanın en prestijli bilimsel yayınevlerinden biri olan “IOP Publishing (Institute of Physics)” tarafından 2019 yılı “Outstanding Reviewer (Üstün Hakem)” ödülüne layık görüldü. IOP Publishing yayınevinin en saygın Fizik dergilerinden olan ve Web of Science tarafından SCI & Q1 kategorisinde taranan “Classical and Quantum Gravity (CQG)” isimli dergi için yapmış olduğu kaliteli hakemlik çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu ödülü DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’ne ve ülkeme kazandırmış olmak bana mutluluk verdi. 2019’da bu başarıyı elde eden Kıbrıs’tan tek hakem olmam ve dünyaca ünlü bilim kurumlarının olduğu listede DAÜ’nün yer almasına vesile olmaktan dolayı ayrıca mutluyum” diye konuştu. 

 

%1’lik Dilimde Yer Alıyor

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün, Web of Science’ın kuruluşu olan PUBLONS’tan, Fizik dalında SCIE indeksli bilimsel makale değerlendirme sıralamasında %1’lik dilime girmesinden ötürü “Global Bağımsız Hakem Ödülleri 2019 (Global Peer Review Awards 2019)”a bir kez daha layık görülmüş, söz konusu ödülü Fizik dalında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ve Türkiye’den almayı başaran tek kişi olmuştu. 

 

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