YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’ye Seçim Öncesi Son Bilgileri Aktardı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi öncesi BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Şefik, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde mevcut seçmen sayısının 208 bin 236 olduğunu açıkladı.

Şefik, “Seçmen sayımız askıdan sonra belirlenmiştir. Rakam 208 bin 236 olmuştur. İlk kayıtlar da bunların içerisindedir. Bayağı bir başvuru yapıldı. Yani toplam başvuru sayımız bu dönem askı süreci içerisinde 6 bin 299’du. Bunların bin 739’u ilk kayıt, 4 bin 560’ı da aktarma için talepti. Her seçimde adres değişikliği olur bu çok doğal bir aktarmadır. Bu sene tüm ilçelerde bin 739 ilk kaydın bin 699’u kabul edildi, 4 bin 560 aktarmanın da 4 bin 443’ü kabul gördü” dedi.

Narin Ferdi Şefik, adaylar hakkında kesinleşen son rakamları da paylaştı.

Şefik, “18 belediyemiz var. Belediye meclis üyeliği sayısı da 220’dir. Belediye başkanlığına 67 başvuru var, bunların 33’ü partili 34’ü bağımsız.. Belediye meclis üyeliğine ise 964 başvuru var. Bunların 962 partili 2 de bağımsız.. 240 muhtarlığımız var, muhtarlık için başvuran sayı 603, adaylığa aykırı bulunan ve adaylığı kabul görmeyen 2, kesinleşen aday sayısı 601.. Eğer tek bir aday varsa o kişi otomatik seçilmiş olur ve oylama yapılmasına gerek kalmaz. 62’nci madde uyarınca seçilen muhtar sayısı 61’dir. O nedenle seçime girecek aday sayımız muhtarlıkta 540’tır. İhtiyar heyeti üyeliği her muhtarlıkta 4 tane olduğu için 960 tır. İhtiyar heyeti üyeliği başvuru sayımız bin 408, adaylığa aykırılığı bulunan 25 kişi var. Bu durumda kesinleşen aday sayımız bin 383 olmuştur. Sadece 4 aday bulunan muhtarlıklarda hâlihazırda seçilmiş 407 ihtiyar heyeti üyeliğimiz var. Seçime katılacak olan ise 976 ihtiyar heyeti üyemiz olacaktır” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, bu seçimde toplam sandık sayısının 768 olduğunu da kaydederek, kendilerinin her sandığa 3 kişi görevlendireceğini ancak bunlara ek olarak, siyasi partilerin ve bağımsız adayların da sandık görevlileri olacağını kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, 25 Aralık günü nasıl oy verileceğine dair de önemli bilgiler verdi.

Şefik, “Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere farklı renklerde 4 tane oy pusulası olacak. Belediye başkanları için, arzu edilen adayın isminin altındaki kareye ‘evet’ mührü basılacak. Aynı şekilde, muhtarlarda da, adayın altına ‘evet’ mührü basılacak. İhtiyar heyeti üyeliğinde 4 kişi seçilecek. Burada arzu edilen adayların yanındaki kutuya işaret konularak (tik atılarak), oy verilecek.

Belediye Meclis üyeliğinde, mühür, mühür+tercih, karma olmak üzere 3 tür oy verme şekli olacak. Mühür seçeneğinde, partinin ambleminin altına mühür basılacak.

Mühür+tercih şeklinde oy kullanılacağında, mührün basılmasının ardından mührün basıldığı partinin üyeleri arasında belediye meclis üyesi sayısının yarısı kadar ismin karşısında yer alan kutular işaretlenerek tercih yapılacak (örneğin 12 üye varsa 6 tercih).

Karma oy kullanımında, ilgili belediyedeki aday sayısının yarısı ile tamı arasında (örneğin 12 üye varsa en az 6 en fazla 12) aday işaretlenecek. Bu rakamlardan daha az veya daha fazla (üye sayısının yarısından az ya da tümünden fazla) işaretlenmesi halinde, pusula geçersiz sayılacak. Karma kullanılacağında, mühür kesinlikle kullanılmayacak ve işaretlemeler en az iki parti ya da bir parti ile bir bağımsız arasında olabilecek” dedi.

Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranına ilişkin olarak, yerel seçimlerde katılım oranının genellikle daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, halkın yerel yönetimlerle daha yakın olduğunu, özellikle pandemi döneminde belediyelerin halkla yakından ilgilendiğini kaydetti.

Şefik, buna ek olarak bu seçimde sayıca fazla olan belediye meclis üyesi, ihtiyar heyeti üyesi gibi kişilerin halkın içinden insanlar olduğunu, bunun seçime katılım oranını etkileyeceğini söyledi.

Konuşmasını “Lütfen sandığa gidilsin, dikkatli bir şekilde oy kullanılsın” çağrısıyla sonlandıran Şefik, seçimlerin tüm topluma hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.