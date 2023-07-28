Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi: Tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun

20 Temmuz'da açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda, öğrenciler 8 Ağustos’a kadar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, tüm öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce, ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatlice okuması gerektiğini, bunun yanında ÖSYM tarafından yapılan duyuruların takip edilmesi ve tercihlerin bu doğrultuda yapılması gerektiğini bildirdi.

Çelebi, tercihler yapılırken 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan Tablo 1B'deki başarı sırasına dikkat edilmesinin önemli olduğunu, KKTC kontenjanlarından yararlanacak öğrencilerin başarı sırası dikkate alınarak, kendi aralarında yapılacak sıralamaya göre yerleştirileceğini kaydetti.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Hukuk programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin eşit ağırlık puan türünde ilk 125 bine, Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) yerleşmek isteyen öğrencilerin sayısal puan türünde ilk 300 bine, Mimarlık programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin sayısal puan türünde ilk 250 bine, Tıp programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin sayısal puan türünde ilk 50 bine, öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) yerleşmek isteyen öğrencilerin ilgili puan türünde ilk 300 bine, Eczacılık programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin sayısal puan türünde ilk 100 bine, Diş Hekimliği programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin sayısal puan türünde ilk 80 bine girmesi gerekmektedir.

Tercih yapacak olan öğrencilerimize başarılar dileriz.”