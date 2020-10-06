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Yüksek Seçim Kurulu hangi belgelerle oy kullanılabileceğini açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasında sandık seçmen listesinde kayıtlı olan bir seçmenin, hangi belgelerle oy kullanabileceğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu hangi belgelerle oy kullanılabileceğini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasında  sandık  seçmen  listesinde  kayıtlı olan bir seçmenin, hangi belgelerle oy kullanabileceğini açıkladı.

YSK duyurusuna göre, seçmenlerin, Sandık Kuruluna herhangi birini sunmak suretiyle oyunu kullanabileceği belgeler şunlar:

1.    Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı

. 2.    Polis kimlik kartı.

3.    Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu.

4.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti. 

YSK duyurusunda, şu bilgiler de aktarıldı:

“Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne  müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması  gerekmektedir.

Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar.” 

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