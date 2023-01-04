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Yüksek Yönetim Denetçisi bütçesi Meclis’ten geçti

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 11 milyon 535 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) görüşüldü.
Yüksek Yönetim Denetçisi bütçesi Meclis’ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hukuk devleti noktasında Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) görevinin önemli olduğunu söyleyerek, bütçeye bakıldığında yüzde 80’inin personel gideri olduğunu belirtti.

Barçın, hizmet binası kiralama giderinde yüzde 133 artış öngörüldüğünü söyleyerek, bir daire alınacak paranın kiralama gideri olarak verildiğini belirtti.

Kira giderlerinin dövize endekslenmesi noktasında ciddi bir sıkıntı bulunduğunu söyleyen Barçın, hükümetin döviz üzerinden bina kiralamayı daraltacak adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Barçın, şu anda yeni ombudsman atanmasının ardından 6 aylık raporun sitede bulunmadığını, bu konuyu takipte olduklarını ifade etti.

Ombudsmanı proaktif bir yönetim izlenerek toplumdaki güvenin zedelenmesinin önüne geçilmesi ve başvuruların sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, demokratik toplumlarda yürütme ve kamunun sağlıklı çalışmasını organize eden bir kurum olduğunu belirtti.

Ombudsman raporlarının mahkeme kararı kadar önemli olduğunu, hassasiyetle uygulamaya konması gerektiğini söyleyen Özdenefe, kurumun Anayasada yeri olduğunu kaydetti.

Özdenefe, kurumun aktif bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Ombudsmanın 6 ayda bir rapor Meclis’e sunulması ve halkın bilgisine getirilmesi gerektiğini söyleyen Özdenefe, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin bir kez bile toplanmadığını bunun “kabul edilebilir” olmadığını savundu.

Özdenefe, gerek Ombudsman gerek kurumun raporlarının hızlandırılması ve raporların komitede ivedilikle görüşülerek halkın bilgisine getirilmesi talebinde bulunarak aksi halde katılımcı demokrasiden bahsetmenin mümkün olmayacağını savundu.

Mevzuatta değişiklik yapılarak, münhal açılması ve hukukçu ile birlikte eksik olan kadroların doldurulması gerektiğini dile getiren Özdenefe, Ombudsmanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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