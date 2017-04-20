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Yunan Bakan, sınır uyarılarına karşı türkçe küfür etmiş

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Yunan Bakan, sınır uyarılarına karşı türkçe küfür etmiş
Yunan Savunma Bakanı, geçen pazar günü Eşek adasına giderken Türk hava sahasına girince uyarıldı. Bakan ise uyarılara Türkçe küfürle karşılık verdi.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, geçen pazar günü helikopter ile Ege'de Eşek adasına (Agathonisi) giderken, Türk hava sahası içinde uçtuğu uyarısında bulunan Türk hava kontrolörüne Türkçe küfür ettiği öne sürüldü.

TÜRKÇE KÜFÜR ETMİŞ

Alpha radyosu ve televizyonunun muhabiri Dimos Verikios'un iddiasına göre, Kammenos'u taşıyan helikopter Didim'in karşısındaki Eşek adasına yaklaştığında Türk kontrolör telsizden "Türk hava sahasında uçuyorsunuz. Uçuş planı verin" dedi. Kammenos bizzat "Yunan hava sahasındayız. Ben de Yunan Savunma Bakanıyım" diye cevap verdi. Türk kontrolör ısrar edince, Kammenos "Bre ha s…r" karşılığını vermiş.

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