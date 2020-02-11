  • BIST 118.013
  • Altın 304,262
  • Dolar 6,0322
  • Euro 6,5804
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Yunan Hükümeti Haftada 200 Göçmeni Geri Göndermeyi Hedefliyor

» »
Yunan Hükümeti Haftada 200 Göçmeni Geri Göndermeyi Hedefliyor
Yunan Hükümeti Haftada 200 Göçmeni Geri Göndermeyi Hedefliyor

Yunanistan'ın Ege adalarında kurulması planlanan yeni kapalı göçmen kamplarının inşasına mart ayı içinde başlanacağı, iltica işlemlerinin hızlandırılmasıyla haftada 200 göçmenin geri gönderilmesinin hedeflendiği bildirildi.

SKAI radyosuna konuşan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, ''Mart ayı içinde Doğu Ege'deki 5 adada kapalı kamp inşası başlayacak. Yaz aylarında ise kamplar hazır durumda olacak.'' ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak kamplarda göçmenlerin giriş çıkışlarının sınırlanacağını anlatan Mitarakis, çıkışların, gündüzleri belli kurallara bağlı olarak mümkün olacağını ve geceleri kampların kapanacağını söyledi.

Toplam 20 bin kişilik kapasitesi olacağı ve iltica işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmasının amaçlandığını kaydeden Mitarakis, ''Kapalı kampların kurulması dışında hükümet, iltica işlemlerini hızlandırarak haftada 200 göçmeni geri göndermeyi hedefliyor. Türkiye, iadeler konusunda şu an için tam bir iş birliği yapıyor.'' dedi. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2019'da Yunanistan'a giriş yapan göçmen sayısını 74 bin 613 olarak açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda'da Ötanazi Talepleri Artıyor08 Şubat 2020 Cumartesi 11:32
  • Yunanistan'da grip salgını: 38 kişi hayatını kaybetti07 Şubat 2020 Cuma 22:49
  • İtalya basını: Türkiye'den Libya'ya askeri araç taşıdığı iddia edilen geminin kaptanı hakkında soruşturma açıldı07 Şubat 2020 Cuma 22:26
  • Finlandiya'da babalar da, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek07 Şubat 2020 Cuma 17:51
  • Finlandiya’da babalar da, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek07 Şubat 2020 Cuma 13:40
  • Almanya'da siyasi deprem:07 Şubat 2020 Cuma 13:26
  • İnsan Ticareti Mağdurlarına, Tercümanlardan Da Yardım Alınarak Telefon Hizmeti Verilecek07 Şubat 2020 Cuma 12:56
  • İsviçre bankasındaki casusluk skandalı CEO'yu koltuğundan etti07 Şubat 2020 Cuma 12:17
  • AB, Batı Balkanlara Genişlemek İçin Oyunun Kurallarını Değiştiriyor07 Şubat 2020 Cuma 11:58
  • İskoçya’daki Referandum Sesleri, Birleşik Krallık'ın Geleceği İçin Risk07 Şubat 2020 Cuma 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti