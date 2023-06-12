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Yunan liderden ‘Türkiye’ye karşı güçlü hükümet’ çıkışı

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Yunanistan 25 Haziran’da düzenlenecek ikinci tur genel seçime hazırlanırken, Başbakan Miçotakis kampanyasında Türkiye’yi dilinden düşürmüyor.
Yunan liderden ‘Türkiye’ye karşı güçlü hükümet’ çıkışı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 25 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur seçim kampanyasında “Türkiye'ye karşı güçlü hükümet” mesajı verdi.

Ege Denizi'ndeki Leros Adası'nı ziyaret eden Miçotakis, burada destekçilerine yaptığı konuşmada “Türkiye'yle sürekli bir gerilim yaşamaya mecbur değiliz” diyerek, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik dış politikanın sürdürülmesini sağlayacak güçlü bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'yle gerilimlerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde uluslararası hukuka uygun şekilde çözülebileceğini kaydeden Miçotakis, Türkiye'yle tansiyonu yükselten Ege adalarının silahsızlandırılması ve bağımsızlık hakları gibi konuları kendisi dahil hiçbir Yunan liderin konuşmak istemeyeceğini ifade etti.

‘ORDUMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Miçotakis, son dönemde tansiyonun düşmüş olmasına karşın Türk dış politikasında ani değişimler beklemediklerini ve bu konuda yanılsamaya kapılamayacaklarını belirterek “Dost elimizi uzatırız ama ordumuzu güçlendirmeye devam ederiz. Sınırlarımızı koruma sözümüze bağlıyız” diye konuştu.

Yunanistan’da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde, yasa dışı göçe karşı Türkiye sınırında güvenliği artırma sözü veren Miçotakis’in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40’ın üzerinde oy alarak büyük başarı kazanmıştı.

Ülke, hiçbir partinin ilk turda hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle 25 Haziran'da yeniden sandığa gidecek.

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