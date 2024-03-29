Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ancak Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 5,7 olarak güncelledi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, bugün sabah saatlerinde ülkenin İyon Denizi açıklarında meydana gelen depremin şiddetini 5.7 olarak güncelledi. Yetkililer, can ve mal kaybı olmadığını hasar tespiti için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, 5.7’lik depremin şiddetini güncelleyerek bu depremin öncesinde 4.3’lük ayrı bir deprem olduğunu açıkladı.

Art arda gelen depremler Attika'da da hissedildi.