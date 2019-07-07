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Yunanistan'da seçimde oy kullanan seçmenlerin yüzde 23'ü 71 yaş ve üzeri

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Yunanistan'da seçimler | Sandık çıkış anketlerine göre seçimi Miçotakis kazandı
Yunanistan'da seçimde oy kullanan seçmenlerin yüzde 23'ü 71 yaş ve üzeri

Yunanistan'da bugün gerçekleşen seçimleri sandık çıkış anketlerine göre başında İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis'in bulunduğu Yeni Demokrasi (ND) kazandı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın başında bulunduğu SYRIZA ikinci parti olarak ana muhalefet oldu.

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın erken seçim kararıyla normal tarihinden yaklaşık 4 ay öne çekilen seçime 20 siyasi parti katıldı. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarıştı.

Seçim sistemine göre, hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanıyor.

Oy veren seçmenlerin yüzde 23'ü 71 yaş üzeri

Bugün düzenlenen seçimlerde 9 milyon 903 bin seçmenin oy kullandığı bildirilirken, 577 bin genç ilk defa sandık başına gitti.

Oy kullanan seçmenlerin 2 milyon 300 bininin ise 71 yaşının üstünde olduğu bildirildi.

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