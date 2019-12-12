  • BIST 109.048
  • Altın 274,525
  • Dolar 5,7945
  • Euro 6,4524
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yurttaşlar İnisiyatifi’nin ilk adımı Cumartesi günü atılıyor

» »
Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu süreci her açıdan tartışmak, güncel sorunları yurttaşlar ile birlikte tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulabilmek amacı ile bir ‘Yurttaşlar İnisiyatifi’ başlattı.
Yurttaşlar İnisiyatifi’nin ilk adımı Cumartesi günü atılıyor

Yurttaşlar İnisiyatifi’nin ilk adımı olarak Kızılyürek 14 Aralık Cumartesi günü Merit Lefkoşa Hotel’de ekonomik, sosyal ve siyasi boyutların ele alınacağı ‘Kıbrıslı Türkler Nereye?’ isimli tam günlük bir konferans düzenliyor.

 

9:30-17:30 saatleri arasındaki Konferans, 15 çok değerli Akademisyen, Profesyonel ve Aktivistin konuşmacı olacağı 3 Panel ve bu Panellerdeki sunumların ayrı ayrı tartışılacağı paralel 3 atölye çalışması şeklinde tasarlandı. Atölye Çalışmaları sonucunda yurttaşların oluşturacağı ‘Kıbrıslı Türkler Nereye?’ konferansı Sonuç Bildirgesi Kıbrıslı Türklerin irade beyanı niteliğini taşıyacak ve AP Üyesi Niyazi Kızılyürek tarafından Avrupa Parlamentosu’na taşınacak.

 

Prof. Dr. Kızılyürek ’in açılış konuşması ile başlayacak konferansı, sırası ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ve Siyasi Boyut Panelleri takip edecek. Mine Yücel, Aslı Murat ve Abdullah Korkmazhan moderatörlüğünde gerçekleşecek panellerde yer alacak konuşmacılar şu şekilde:

 

Ekonomik Boyut Paneli: Prof. Dr. Fatma Güven LisanilerProf. Dr. Mustafa Besim, Doç. Dr. Sertaç Sonan, Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt, Hasan Sarpten.

 

Sosyal ve Kültürel Boyut Paneli: Şener ElcilKani Kanol, Sami ÖzusluMine Yücel, Öncel Polili.

 

Siyasi Boyut Paneli: Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Prof. Dr. Yücel Vural, Doç Dr. Ali Dayıoğlu, Derya Beyatlı, Halil Paşa.

 

Ekonomik Kalkınma, Dışa Bağımlılık, Yolsuzluk Algısı, İklim Krizi, Eğitim, Kültür, İnanç, Anayasal Haklar ve Özgürlükler, İnsan Hakları, Federasyon, AB ve Türkiye ile ilişkiler gibi önemli konuların tartışılacağı Konferans’ın organizasyonuna KT Gazeteciler Birliği, KTÖS, DEV-İŞ, Mülteci Hakları Derneği, Mağusa İnsiyatifi, Kıbrıs AB Derneği, CMIRS ve Üçüncü Toplum Forumu destek veriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde son durum? (12 Aralık 2019)12 Aralık 2019 Perşembe 10:04
  • "Protokol 2020 içinde mutlaka imzalanacak..."12 Aralık 2019 Perşembe 10:02
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!12 Aralık 2019 Perşembe 08:00
  • Sürücülerin dikkatine!11 Aralık 2019 Çarşamba 22:43
  • Mağusa'da şiddetli yağmur'dan kaynaklı trafik kazası11 Aralık 2019 Çarşamba 22:36
  • Yağışlardan dolayı trafiğe kapalı yollar var11 Aralık 2019 Çarşamba 21:26
  • Soymak için girdikleri dairede birini maket bıçağıyla bıçakladılar11 Aralık 2019 Çarşamba 21:02
  • Taçoy:“Ben adımı kirletecek bir ihale yapmam”11 Aralık 2019 Çarşamba 20:55
  • "Herkes hastane ve doktorunu seçebilecek"11 Aralık 2019 Çarşamba 20:46
  • 100 kuzuyu çalan 3 hırsız tutuklandı11 Aralık 2019 Çarşamba 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti