Yurttaşlar İnisiyatifi’nin ilk adımı Cumartesi günü atılıyor

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu süreci her açıdan tartışmak, güncel sorunları yurttaşlar ile birlikte tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulabilmek amacı ile bir ‘Yurttaşlar İnisiyatifi’ başlattı.

Yurttaşlar İnisiyatifi’nin ilk adımı olarak Kızılyürek 14 Aralık Cumartesi günü Merit Lefkoşa Hotel’de ekonomik, sosyal ve siyasi boyutların ele alınacağı ‘Kıbrıslı Türkler Nereye?’ isimli tam günlük bir konferans düzenliyor.

9:30-17:30 saatleri arasındaki Konferans, 15 çok değerli Akademisyen, Profesyonel ve Aktivistin konuşmacı olacağı 3 Panel ve bu Panellerdeki sunumların ayrı ayrı tartışılacağı paralel 3 atölye çalışması şeklinde tasarlandı. Atölye Çalışmaları sonucunda yurttaşların oluşturacağı ‘Kıbrıslı Türkler Nereye?’ konferansı Sonuç Bildirgesi Kıbrıslı Türklerin irade beyanı niteliğini taşıyacak ve AP Üyesi Niyazi Kızılyürek tarafından Avrupa Parlamentosu’na taşınacak.

Prof. Dr. Kızılyürek ’in açılış konuşması ile başlayacak konferansı, sırası ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ve Siyasi Boyut Panelleri takip edecek. Mine Yücel, Aslı Murat ve Abdullah Korkmazhan moderatörlüğünde gerçekleşecek panellerde yer alacak konuşmacılar şu şekilde:

Ekonomik Boyut Paneli: Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, Prof. Dr. Mustafa Besim, Doç. Dr. Sertaç Sonan, Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt, Hasan Sarpten.

Sosyal ve Kültürel Boyut Paneli: Şener Elcil, Kani Kanol, Sami Özuslu, Mine Yücel, Öncel Polili.

Siyasi Boyut Paneli: Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Prof. Dr. Yücel Vural, Doç Dr. Ali Dayıoğlu, Derya Beyatlı, Halil Paşa.

Ekonomik Kalkınma, Dışa Bağımlılık, Yolsuzluk Algısı, İklim Krizi, Eğitim, Kültür, İnanç, Anayasal Haklar ve Özgürlükler, İnsan Hakları, Federasyon, AB ve Türkiye ile ilişkiler gibi önemli konuların tartışılacağı Konferans’ın organizasyonuna KT Gazeteciler Birliği, KTÖS, DEV-İŞ, Mülteci Hakları Derneği, Mağusa İnsiyatifi, Kıbrıs AB Derneği, CMIRS ve Üçüncü Toplum Forumu destek veriyor.