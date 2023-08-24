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Yüzlerce gönüllü, İsviçre Alplerinde kurt nöbetine çıktı

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İsviçre'de yüzlerce gönüllü, Alplerde koyunları ve kurtları korumak için nöbet tutuyor.
Yüzlerce gönüllü, İsviçre Alplerinde kurt nöbetine çıktı

İsviçre merkezli Alp Meralarını Koruma Örgütü (Oppal) adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) başlattığı program kapsamında, koyunların korunması ve sürüye saldırabilecek kurtların engellenmesi için yaklaşık 400 kişi gönüllü oldu. 

Oppal'in direktörü Jeremie Moulin, Fransız haber ajansı AFP'ye "Hedefimiz yaz sezonunun sonunda hem koyunların hem de kurtların hayatta olmasını sağlamak" dedi. 

Moulin, yaban hayatıyla insan faaliyetleri arasındaki dengenin sağlanmasını gözetmek için üç yıl önce kurdukları STK'nin, bu projeyle ülkede son dönemde artan kurt nüfusunun yarattığı sorunlara çözüm bulmak istediğini söyledi.

Oppal'in projesine katılan Francois Mach-Buhayer, İsviçre Alplerindeki farklı noktalarda 5 günlük kamplar kurarak, koyunları ve kurtları koruduklarını belirtti.

60 yaşındaki kardiyolog, "Bu iş için iki kişi gerekiyor. Biri dürbünle kurdu gözetler, diğeri de elindeki fener ve düdükle hayvana doğru koşarak onu uzaklaştırır" dedi. 

57 yaşındaki biyolog, geceleri eşiyle nöbetleşe görev yaptıklarını belirterek, geçen hafta yaklaşık 480 koyuna göz kulak olduklarını söyledi. 

Çoban Mathis von Siebenthal ise Oppal'in projesinin kendisine büyük kolaylık sağladığını ifade etti. 36 yaşındaki çoban, "Artık geceleri rahat uyuyabiliyorum" dedi.

İsviçre'de en az 100 yıl önce soyu tükenen kurt sürülerinin sayısı 2012'den beri artıyor. Bu yılın başında İsviçre Alplerinin çeşitli bölgelerinde 250'ye yakın kurt görülmüştü.

Doğa koruma grupları, kurt popülasyonunun geri dönmesinin ekosistemi daha sağlıklı kılacağına dikkat çekerek, bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Ancak yetişticiler ve çobanlar da çiftlik hayvanlarına yönelik saldırıların artmasından şikayetçi. Ülkede geçen yıl en az 1480 çiftlik hayvanı kurtlar tarafından öldürülmüştü. 

Bern yönetimi, bunun üzerine geçen yıl kurtların avlanmasına ilişkin kuralları gevşetmiş, 4 sürünün denetim altında tutulmasına ve 24 kurtun öldürülmesine karar vermişti.

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