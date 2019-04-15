Zaroğlu, gazetecileri Kıbrıs Türk halkını kandırmaya çalışmakla suçladı (VİDEO)

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, gazetecileri Kıbrıs Türk halkını kandırmaya çalışmakla suçladı.

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu bugün yaşananları kendi penceresinden olayı anlattı.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun özellikle gazetecileri hedef göstermesi şaşırttı.

NE OLMUŞTU?

Lefkoşa’da bugün YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sosyal medyadan aracına polis tarafından el konulmasıyla ilgili yaptığı yayınla ilgili olaral BRT muhabirinin sorusu üzerine Polis Basın Subaylığı tarafından açıklama geldi. Polis yaptığı açıklamada, aracı olay anında Zaroğlu’nun kullanmadığını, aracı kullan şahsın, aracın kimin adına kiralandığına dair polise herhangi bir belge ibraz edemediğinden dolayı trafıkten men edildiğini belirttti.

Polis Basın Subayı’nın BRT muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklama şöyle;

“Bugün Yakın Doğu Bulvarı üzerinde trafik ekipleri genel trafik kontrolü yaptığı sırada, bahse konu aracı kontrol etmek için durdurdu.

Sözkonusu kiralık aracı kullanan şahıs, aracın kimin adına kiralandığıyla ilgili herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine, polis aracı trafikten men etti. İlgili kiralık araç şirketiyle temasa geçilerek aracın kimin adına kiralandığı yönünde bilgi ve belge istendi. Bu süre zarfında Sayın Milletvekili Bertan Zaroğlu, olay yerine geldi. Daha sonra aracın YDP Milletvekili Zaroğlu adına kiralandığının tesbit edilmesi üzerine araç Sayın Vekile teslim edildi.

Polislerin kontrol yaptığı sırada aracı kullanan sürücü ise, sözleşmede adı olmaması üzerine “Üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanma” sından rapor edilmiştir.”

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalar işte o açıklamalar...