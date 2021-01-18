  • BIST 1.534
  • Altın 441,809
  • Dolar 7,4874
  • Euro 9,0374
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKA1560 test,11’i yerel 12 pozitif vaka

Zaroğlu YDP başkanlığına göz kırptı!

» »
YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Genel Başkanlığa aday olabileceğini söyledi.
Zaroğlu YDP başkanlığına göz kırptı!

Katıldığı bir programda konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Zaroğlu, “YDP'de kimin başkan olduğu önemli değil. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eğer bir talep gelirse, başkan adayı olabilirim. Oturup değerlendiririz" şeklinde konuştu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAMU-SEN Ve KTAMS, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 3 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı18 Ocak 2021 Pazartesi 14:21
  • Özyiğit: Bizim taraf "Kıbrıs Sorununda" olmayacak duaya amin diyor18 Ocak 2021 Pazartesi 14:20
  • Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğini açıkladı!18 Ocak 2021 Pazartesi 14:18
  • KAMU-SEN ve KTAMS, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 3 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı18 Ocak 2021 Pazartesi 14:14
  • Meteorolojiden Şiddetli Yağış Uyarısı18 Ocak 2021 Pazartesi 14:13
  • Meclis Toplandı18 Ocak 2021 Pazartesi 13:53
  • En fazla yağış nereye düştü?18 Ocak 2021 Pazartesi 13:47
  • Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu Çekildi18 Ocak 2021 Pazartesi 13:41
  • KTOEÖS :"Öğretmenlerimiz Görevi Başındadır"18 Ocak 2021 Pazartesi 13:22
  • TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı Maaş Kesintisinden Dolayı Hükümeti Eleştirdi18 Ocak 2021 Pazartesi 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti