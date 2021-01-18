Zaroğlu YDP başkanlığına göz kırptı!

Katıldığı bir programda konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Zaroğlu, “YDP'de kimin başkan olduğu önemli değil. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Eğer bir talep gelirse, başkan adayı olabilirim. Oturup değerlendiririz" şeklinde konuştu
Katıldığı bir programda konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Zaroğlu, “YDP'de kimin başkan olduğu önemli değil. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Eğer bir talep gelirse, başkan adayı olabilirim. Oturup değerlendiririz" şeklinde konuştu
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