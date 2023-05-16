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Zelenskiy: Avrupa’dan daha fazla silah ve destekle döndüm

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Avrupa'da 4 ülkeye yaptığı ziyareti tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, söz konusu ziyaretleri değerlendirdi.
Zelenskiy: Avrupa’dan daha fazla silah ve destekle döndüm

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere’yi ziyaret ettiği 3 günlük turunu tamamladı.

Zelenskiy günlük ulusa sesleniş konuşmasında bu ziyaretlerinin detaylarını paylaştı. Ülkeye daha fazla silah, Ukrayna halkı için daha fazla koruma ve daha fazla siyasi destekle döndüğünü söyleyen Zelenskiy, yaptığı tüm görüşmelerde Ukrayna Barış Formülünün ele alındığını belirtti.

Zelenskiy, “Artık ortaklarımız arasında Ukrayna formülünü takip etme konusunda daha fazla isteklilik var. AB’ye katılımımız için daha fazla destek var, Ukrayna’nın NATO’ya katılımının gerçekleşeceği ve bunun kaçınılmaz olduğu konusunda daha fazla anlayış var” dedi.

ASKERLERİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ ÜSSÜ ZİYARET ETTİ

İlk durağı olan İtalya’da, Başbakan Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Francis’le görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, Ukraynalıların hayatını korumaya yönelik yardımları için İtalya’ya teşekkürlerini sundu. Almanya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmer ve Başbakan Olaf Scholz ile görüştüğünü söyleyen Zelenskiy başkent Berlin’deki temaslarından sonra Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü Aachen kentindeki askeri üssü ziyaret ettiğini belirtti.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna halkı adına Uluslararası Şarlman Ödülünü aldığını söyleyerek, “Almanya’ya en büyük savunma paketi olan 2 milyar 700 milyon euro için minnettarım. Ayrıca Almanya, savunma için 11 milyar euro ile ülkemizi uzun vadede destekleyecektir” dedi.

FRANSA’DA YENİ SİYASİ ANLAŞMALAR

Üçüncü durağı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile uzun ve faydalı bir görüşme yaptıklarının vurgulayan Zelenskiy, “Yeni bir askeri paket var. Güçlü bir paket. Yeni siyasi anlaşmalar var. Fransa’ya Rus terörüyle mücadelede askerlerimize sağladığı yeni imkanlar için teşekkür ediyorum, ancak şimdi detaylardan bahsetmenin zamanı değil. İlave ekipman ve zırhlı araçlar için teşekkür ederim. Ortaklarımızı birleştirme konusundaki yardımlarınız için teşekkür ederim” diye konuştu.

Son durağı İngiltere’de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geldiğini ifade eden Zelenskiy, İngiltere ziyaretini şu ifadelerle değerlendirdi:

“Pilotlarımızı eğitmeyi kabul ettiği için Birleşik Krallık’a minnettarım. Pilotları modern Batı uçaklarında eğitmek için bir koalisyon oluşturuyoruz. İngiltere kabul etti, Polonya kabul etti ve eminim Fransa ve diğer ortaklar da katılacaktır. Savaş uçağı koalisyonu konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve aktif bir şekilde ilerliyoruz. Elbette Birleşik Krallık’a savaşçılarımıza sağladığı uzun menzilli kabiliyetler için minnettarım.”

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