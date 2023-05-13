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Zelenskiy, yurt dışı ziyaretlerini İtalya’da sürdürüyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile görüştü.
Zelenskiy, yurt dışı ziyaretlerini İtalya’da sürdürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat 2022’de başlattığı savaşın ardından ilk kez İtalyan başkentine gelen Zelenskiy, ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile bir araya geldi. Mattarella, Zelenskiy’i cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’de resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella’nın görüşmenin başında Zelenskiy’ye, “Sizi burada ağırlamak benim için onur. İtalya desteğiyle tam olarak yanınızdadır” dedi. İtalya Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Mattarella Zelenskiy’e tam desteğini yinelerken, Zelenskiy de İtalya’nın Ukrayna’ya verdiği destek için teşekkür etti.

İki liderin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların etkinliğini, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu, Avrupa genelinde sahte haberlerle mücadele, sivil yapıların bombalanması ve Ukraynalı çocukların kaçırılması, Ukrayna'nın yeniden yapılanması, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) girişi konularını ele aldığı belirtildi.

Zelenskiy, daha sonra başbakanlık sarayı Chigi’ye geçerek burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Başbakan Meloni, Zelenskiy’yi başbakanlığın avlusunda resmi törenle karşıladı. Meloni, karşılama sırasında İtalya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile bağımsızlığına yönelik 360 derecelik tam desteğini teyit etti.

Zelenskiy, öğleden sonra Roma’ya komşu Vatikan Şehir Devleti’ne geçerek Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile görüşecek.

ROMA HAVA SAHASI KAPATILDI

Ukrayna Devlet Başkanı için başkent Roma’da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zelenskiy’nin korunması için 1000 polis görevlendirilirken, Roma hava sahası da uçuşa kapatıldı.

Bu arada, Roma’daki onlarca Ukraynalı, Zelenskiy’nin geçtiği güzergahlardan Barberini Meydanı’nda toplanarak devlet başkanlarına destek gösterisinde bulundu.

Zelenskiy’nin İtalya’daki temaslarını tamamladıktan sonra Almanya’nın başkenti Berlin’e geçmesi bekleniyor. 

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