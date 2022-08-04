Zika virüsü nedir, belirtileri neler? Zika virüsü nasıl bulaşır?

Zika virüsü, enfekte Aedes sivrisinekleri tarafından bulaşan vektör kaynaklı bir hastalık olmakla birlikte, virüs hamile bir kadına geçerse fetüse geçebilir ve yenidoğanda mikrosefali ve diğer doğum kusurlarına neden olabiliyor.

Zika ormanlarında 1947 yılında keşfedilen Zika virüsü, sivrisineklerin ısırması ve virüsün bulaştığı insanların birbirine bulaştırması yoluyla yayılıyor. Zika virüsü risk grubunun başında çok riskli bölgelere sık seyahat edenler ve hamileler yer alıyor. Özellikle hamilelerde, virüsün anne karnındaki bebeğe bulaşabileceği ve bunun bebekte doğum anomalilerine neden olduğu kanıtlandı.

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Zika virüsü, Aedes Aegypti ve Aedes Albopictus dahil olmak üzere Aedes cinsi sivrisinekler tarafından bulaşır. Sebep olduğu hastalık, böcek vektörünün ısırmasından 3 ila 12 gün sonra , aynı sivrisinek tarafından bulaşan Dang veya Chikungunya'yı anımsatan çeşitli semptomlarla kendini gösterir: ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, yorgunluk, kas ve eklem ağrısı… Enfekte olmuş kişilerin çoğunda sessizdir, genellikle iyi huylu kalır ve bir haftaya kadar sürebilir.

ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Zika virüsü bulaşmış kişilerin %50 ila %80'inin semptom göstermediği tahmin edilmektedir.

Varsa, semptomlar 3 ila 14 günlük bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkar. Onlar tarafından tezahür ettirilir:

Deri döküntüsü

Kaşıntı

Ateş

Kas ve eklem ağrıları

Baş ağrısı

ZİKA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Bilim insanları Zika virüsü için spesifik bir ilaç veya aşı olmadığını öne sürüyor. Ateş ve vücut ağrılarını azaltmak için asetaminofen gibi ilaçlar önerilir. Diğer öneriler ise bol sıvı tüketmek ve bol bol dinlenmek.

Zika virüsü, hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden oluyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

ZİKA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Zika virüsü sivrisineklerden insana bulaşıyor ve sıtmada olduğu gibi hasta insandan alınan kan sivrisinekler aracılığıyla başka insanlara yayılıyor. Bu ailede Sarı Humma, Batı Nil Ateşi, Deng humması gibi birtakım hastalıklar var ve bunlarda aynı familyanın üyeleri. Bu hastalıklar birbirlerine benziyor, gribal şikayetlerle seyreden halsizlik, döküntü, ateş ve gribal şikayetler yapabiliyor.

Zika virüsü, özellikle gebe kadınlara bulaşırsa sakat doğumlara neden oluyor. Bebeklerde beyin deformasyonu yapan virüs nedeniyle sadece Brezilya'da mikrosefali yeni kafaları anormal küçüklükte doğan bebek sayısı 4 bini aşmış durumda. Mikrosefali ilerde düzelebilecek bir hastalık değil, doğumsal bir anomali.