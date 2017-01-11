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Zombi saldırısında yaşama şansınız nedir?

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Zombi saldırısında yaşama şansınız nedir?
Araştırmacılar bulaşıcı hastalıkların yayılma modelinden faydalanarak hazırladıkları simülasyon ile bir zombi saldırısında dünyada kaç kişi hayatta kalır sorusunun cevabını verdiler.

İnsanlığın zombiler tarafından saldırıya uğraması çok kullanılmış bir korku filmi klişesidir. Leicester Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü'nde bir grup araştırmacı bu klişenin sonuçlarını araştırdı. “Bir zombi saldırısı olursa dünyada kaç kişi hayatta kalır” konulu bir araştırma yapan grup ilginç sonuçlara ulaştı.

 

Araştırmada bulaşıcı hastalıkların yayılma oranını hesaplayan SIR modellemesi kullanıldı. Araştırmacılar bu modellemeyi zombilere uyarladılar. Araştırmanın sonucunda üç hafta içinde zombi sayısının normal insan sayısını geçeceği, daha sonraki üç hafta içinde dünyadaki nüfusun neredeyse tamamının yok olacağı ve yüzüncü gün sonunda dünyada sadece 181 enfekte olmamış insan kalacağı ortaya çıktı.

Daha sonra araştırmaya insanların zombilere karşı direneceği ve zombileri öldüreceği verilere girildi ve model yeniden oluşturuldu. Bu modelde ise insanoğlu eğer 1000 gün dayanabilirse zombileri yenebiliyor. Çünkü bin gün sonra zombiler için yiyecek insan kalmıyor ve zombiler aç kaldıkları için ölüyor. Kalan insanlar ise azalan zombileri öldürerek hayatta kalabiliyor.
Araştırmanın sonucuna göre zombi saldırısında bir kişinin bin gün hayatta kalma şansının sadece yüzde 0.0088 olduğu ortaya çıktı.

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