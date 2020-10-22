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Zorlu Töre de aday!

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, katıldığı bir TV programında, UBP Genel Başkanlığına aday olacağının sinyalini vererek, “Genel başkanlık kutsal bir görevdir” dedi.
Zorlu Töre de aday!

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, katıldığı bir TV programında, UBP Genel Başkanlığına aday olacağının sinyalini vererek, “Genel başkanlık kutsal bir görevdir” dedi.

UBP Genel Başkanlığını herkesin arzu ettiğini söyleyen Töre, “UBP, Cumhuriyete inan bir partidir. KKTC’nin kuruluşunda etkin görev alan bir partidir. Cumhuriyetin ana çimentosudur. Ve en büyük partidir. UBP Genel Başkanı, başbakan olacak. Bu yüzden partimizde büyük bir heyecan var” diye konuştu.

"7 BİN KİŞİNİN KURULTAYA KATILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Genel başkan adaylarının hepsinin birbirinden değerli olduğunu dile getiren Töre, UBP’nin 12 bin üyesi olduğunu, 7 bin civarında üyenin kurultaya katılacağını düşündüğünü aktardı.

 Çok adaylı bir seçim olması nedeniyle heyecanlı bir süreç yaşandığını ifade eden Töre, “Yine de bu çok kadar olmasaydı. 1-2 aday katılmasını arzu ederdim” dedi.

Genel başkanlığına aday olmayı düşündüğünü söyleyen Töre, “Partimizde genel başkanlık yarışında çok sayıda arkadaş göreve talip. 40 yıldır fikir hareketlerinin içinde birisi olarak, adaylığını düşünüyorum” diye konuştu.

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