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101 yaşındaki Covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı

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101 yaşındaki Covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı
101 yaşındaki Covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı

Her gün yüzlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'da sevindirici bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası tarafından 'Bay P' olarak adlandırılan 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu.

Hastanın iyileştiğini duyuran Rimini Belediye Başkanı Yardımcısı Gloria Lisi, Bay P'nin geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

101 yaşındaki Bay P, milyonlarca kişiyi öldüren İspanyol gribinin patlak vermesinden bir yıl sonra 1919 yılında doğmuş. 1918-1920 yılları arasında etkili olan İspanyol gribi on milyonlarca kişinin hayatına mal oldu. Sadece İtalya'da yaklaşık olarak 600 bin kişi salgından hayatını kaybetti.

Bay P'nin son bir asırda yaşanan olaylara şahitlik ettiğini anlatan Belediye Başkanı Yardımcısı Lisi, "Savaş, açlık, acı ve krizleri görmüş daha sonra 100 yaşına bastığında yeni bir (koronavirüs) zorlukla karşı karşıya kalmıştı." dedi.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamı 70 yaş ve üstü olanlardan oluşuyor. Böyle bir durumda 101 yaşındaki Bay P'nin virüse karşı mücadeleyi kazanmış olması sevindirici olduğu kadar şaşırtıcı olarak görülüyor.İtalya'da 969 kişinin hayatını kaybettiği 27 Mart günü yeni bir rekor sayı kayda geçti. Ülkede salgından ölenlerin toplam sayısı 10 bine yaklaştı.

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