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12 yaşındaki çocuk istedi, dünyaca ünlü mimar çizdi: Özel tasarım köpek kulübesi

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New York’taki Guggenheim Müzesi’ni de tasarlayan Frank Lloyd Wright’ın yaptığı köpek kulübesinin arkasında, 12 yaşındaki bir çocuğun medeni cesareti ve ünlü mimarın ona verdiği değer var.
12 yaşındaki çocuk istedi, dünyaca ünlü mimar çizdi: Özel tasarım köpek kulübesi
Ünlü mimarın en küçük ölçekteki tasarımı Marin County Belediye Merkezi’nin envanterine girdi

CNN’de yayınlanan bir haber, üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçse de sevgiyle hatırlanan bir hikayeyi anlatıyor.

Tarih 19 Haziran 1956. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir erkek çocuğu, dönemin en ünlü mimarlarından Frank Lloyd Wright’a bir mektup yazar. “Sayın Bay Wright” diye başladığı mektubuna “Adım Jim Berger, 12 yaşındayım” diye devam eder ve vakit kaybetmeden konuya girer: “Daha önce babam için bir ev yapmıştınız. Benim Edward adında Labrador cinsi bir köpeğim var, biz ona Eddie diyoruz. Dört yaşında. Ona bir köpek evi tasarlasanız çok mutlu olurum. İnşası kolay ve evimizle uyumlu olursa çok memnun olurum. Köpek evini daha çok kış aylarında kullanmayı düşünüyoruz..”

Jim, mektubun devamında mimara kendi harçlığından biriktirdiği parayla bir miktar ödeme yapabileceğini de söyler.

Mimar Frank Lloyd bu beklenmedik mektuba cevap vermekte gecikmez ve dokuz gün sonra ‘Eddie’ye bir ev yapmasının mümkün olabileceğini’ yazar. Ancak işleri çok yoğundur, Jim’den ilerleyen aylarda kendisine yeniden yazıp konuyu hatırlatmasını ister.

Ertesi yıl mimar, Berger’e üçgen köpek kulübesinin planlarını ‘ücretsiz’ olarak gönderir. Tasarım, Wright’ın diğer işlerindeki gibi ‘düşük eğimli çatı’ ve ‘abartılı çıkıntı’ gibi ögeleri barındırmaktadır. Ayrıca, tam da Jim’in istediği gibi yaşadıkları evle uyumludur.

Babası ve abisi köpek evini yaptı ama Eddie burada hiç yaşayamadı

Sonrasına gelince…

Jim’in babası ve abisi Eric 1963’te tasarıma uygun bir köpek evi yapar. Ancak Eddie bu evde hiç oturamaz. 1970’te anne Gloria köpek evini çöpe atar. 2010’da Jim ve Eric evi yeniden yapar. Bu hikaye Wright’ın hayatını anlatan ‘Romanza’ adlı belgesele konu olur.

Frank Llyod Wright’ın en küçük ölçekteki tasarımı olan bu evin bir replikası kısa süre önce Kaliforniya’da Marin County Belediye Merkezi’nin envanterinin bir parçası oldu. Esere sahip çıkan belediye merkezi de binası da Wright’ın eseri.

Frank Llyod Wright, köpek evini tasarladıktan iki yıl sonra, 91 yaşında öldü.

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