147 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

Dün ve bugün (28-29.04.2017) tarihinde 21:00-02.00 saatleri arasında huzur operasyonu yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre dün ve bugün (28-29.04.2017) tarihinde 21:00-02.00 saatleri arasında, Girne Sorumluluk sahası içerisinde huzur operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında Diskoteklerde, Kahvehanelerde, Pansiyonlarda ve Gece Kulüplerinde yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Kumarhanede bulunması yasak olan 7 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 800 araç kontrol edilip, trafik suçu işlediği tespit edilen 147 araç sürücüsü ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Ayrıca 5 alkollü araç sürücüsü trafikten men edilmiştir.