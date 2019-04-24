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15 metrelik kayadan uçuruma yuvarlanan motorcu kendi düşüşünü çekti (Video)

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İngiliz motor yarışçısı Adrian Owen, kaskında takılı kamerayla 15 metrelik bir kayadan uçuruma yuvarlandığı anları çekti.
15 metrelik kayadan uçuruma yuvarlanan motorcu kendi düşüşünü çekti (Video)

Owen’in kaskında takılı olan kamera, motorcunun dikkatsizlik sonucu 15 metrelik bir kayadan uçuruma yuvarlandığı anları saniye saniye çekti. Owen, videoyu Facebook’taki sayfasından paylaştı.

Videoda Owen’in dağlık arazide diğer motorcularla birlikte aracını sürerek farklı gösteriler yaptığı, ancak kayalıktaki bir boşluğa yaklaştığında birden direksiyon hakimiyetini yitirdiği ve 15 metre yüksekten aşağıya yuvarlandığı görülüyor.

Kaza sonrasında hayatta kalmasını ‘büyük bir şans’ olarak değerlendiren Owen, diğer arazi sürüş tutkunlarına son derece dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Owen, paylaştığı videoya ilişkin yorumda, “Benimki gibi aptalca bir hata ölümle sonuçlanabilir” ifadelerini kullandı.

Daily Mail’in haberine göre kaza sonrası Owen’in bilek kemikleri, çenesi ve dizi zarar gördü. Doktorlar, İngiliz motorcunun omurlarından ikisinde kırık olabileceğinden de şüpheleniyor.

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