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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

15:00 itibarı ile AP seçimlerine katılım %29 ...

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Avrupa seçimleri 2019: 15:00. 'e kadar tüm kayıtlı seçmenlerin % 29' ini oy verdi.
15:00 itibarı ile AP seçimlerine katılım %29 ...

Avrupa seçimleri 2019: 15:00. 'e kadar tüm kayıtlı seçmenlerin % 29' ini oy verdi.

Ευρωεκλογές

2019

Ευρωεκλογές 2014

Βουλευτικές 2016

Προεδρικές 2018

Lefkoşa

34%

33%

46%

53%

Limasol

30%

29%

47%

48%

Mağusa

31%

27%

45%

50%

Larnaka

32%

31%

45%

50%

Baf

31%

30%

49%

53%

Dış:

38%

32%

39%

40%

Kıbrıslı Türkler

5,2%

2,25%

––––

––––

Toplam:

29%

28%

46%

51%

Kıbrıslı Türklere özel oy verme istasyonları (T / C) hariç olmak üzere katılımın, 2014 Avrupa seçimlerinde aynı anda% 31'e kıyasla% 32 olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

Şimdiye kadar özel sandıkta gelmiş özel seçmen kütüklerine kayıtlı  4204 Kıbrıslı Türk  oy kullanma haklarını icra gelmiş.

 

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