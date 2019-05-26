15:00 itibarı ile AP seçimlerine katılım %29 ...

Avrupa seçimleri 2019: 15:00. 'e kadar tüm kayıtlı seçmenlerin % 29' ini oy verdi.
Ευρωεκλογές
2019
Ευρωεκλογές 2014
Βουλευτικές 2016
Προεδρικές 2018
Lefkoşa
34%
33%
46%
53%
Limasol
30%
29%
47%
48%
Mağusa
31%
27%
45%
50%
Larnaka
32%
31%
45%
50%
Baf
31%
30%
49%
53%
Dış:
38%
32%
39%
40%
Kıbrıslı Türkler
5,2%
2,25%
––––
––––
Toplam:
29%
28%
46%
51%
Kıbrıslı Türklere özel oy verme istasyonları (T / C) hariç olmak üzere katılımın, 2014 Avrupa seçimlerinde aynı anda% 31'e kıyasla% 32 olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
Şimdiye kadar özel sandıkta gelmiş özel seçmen kütüklerine kayıtlı 4204 Kıbrıslı Türk oy kullanma haklarını icra gelmiş.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.