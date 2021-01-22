20 bin doz Sinovac aşısı daha KKTC’ye gönderiliyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, TC Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde, önümüzdeki hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha ülkemize gönderilmesi için teyit aldı.

Aşılar konusunda yaşanan bu gelişme neticesinde, ikinci doz aşılama için ayrılan 10 bin doz ile aşılama çalışmaları devam edecektir.Aşılama programı en geç yarına kadar açıklanacaktır.