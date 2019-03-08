2018'de Alışveriş Uygulamalarına Harcanan Zaman Dudak Uçuklattı

App Antie'nin haberine göre tüketiciler, 2018 yılında toplam 18 milyar saati alışveriş uygulamalarına harcadılar. Bu da 2016 yılındaki orana kıyasla %45 artış olduğunu gösteriyor.

Mobil alışveriş pazarının büyümesi, mobil uygulamaların değerini perakende satış yapan firmalar için oldukça arttırıyor. Bu uygulamalara yatırım yapan firmalar, internet üzerinden alışverişte attığı adımlarla kâr marjını oldukça arttırdı. Hatta en iyi 50 alışveriş uygulaması arasında indirmelerin %69’u, 2018’deki Digital-First listesi uygulamalarıydı.

Alışveriş uygulamalarının bu kadar revaçta olmasının sebeplerinden biri de tarayıcınızda sitede gezerken üstte beliren ‘Uygulamadan devam et' butonu. Hatta bazı markalar, alışveriş işlemlerinin devamının gelmesi için bunu zorunlu bile kılabiliyor. Bu politikayı uygulayan markaların diğerlerine oranla daha fazla indirildiği de gözlemleniyor.

Yine de alışveriş uygulamalarının geliştirmesi gereken daha çok fazla şey var. Şirketlerin özellikle mağaza içi özelleştirmeye odaklanılması gerekiyor. Çoğu firmanın uyguladığı tek hizmet, önceki satın alımları görüntüleme seçeneği. Firmaların %67’si uygulamalarının yeterli olduğunu düşünse de sadece %30’luk bir kısım hala geliştirmeler yapılabileceğini düşünüyor.

Geçmişte yapılan yatırımlar baz alındığında, bu %30’luk kısmın gelecekte kârlı çıkacağını öngörmek pek yanlış olmaz. Zira 2021’e kadar dünya genelindeki alışverişlerin %75’inin sadece mobil üzerinden gerçekleşmesi söz konusu. Yani bizleri ilerde tamamen çevrimiçi alışveriş yapacağımız bir hayat bekliyor.