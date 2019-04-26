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2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti

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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğuyla kabul etti.
2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti

Bakanlıkların KIBTEK’e borçlarıyla kurumdan alacaklarına karşılık mahsuplaşmak suretiyle ödenmesi, devlet dairelerinin yurt dışından ithal ettiği mal ve malzemelerle ilgili oluşan geçmiş yıllara ait KDV’lerin ödenmesi, devlet dairelerinin geçmiş telefon borçlarının ödenmesine olanak sağlanması ve öngörülen emekli sayısından fazla başvurudan dolayı ek bütçe yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün CTP Milletvekili  Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da  toplandı. Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğuyla kabul etti.

CTP Milletvekili  Fikri Toros başkanlığı’ndaki komite toplantısında, UBP Milletvekili Sunat Atun, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili Kutlu Evren,  UBP Milletvekili, Hasan Taçoy,  CTP Milletvekili  Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Mesut Genç ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu  yer aldı. Komite toplantısına, davetli olarak yetkili ve görevliler de katıldı.

2019 Mali Yılı Ek Bütçesi’nin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“2019 Mali Yılı Bütçesi’nde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için öngörülen 7,731,500,000.TL ödenek 574,700,000.-TL artırılarak 8,306,200,000.-TL’na, ayrıca bütçenin finansmanı ile ilgili Gelirler Bütçesi’nde 6,880,000,000.-TL olarak öngörülen Gelir ise 574,700,000.-TL artırılarak 7,454,700,000.-TL’na yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde İç Kaynaklar olarak ifade edilen genel bütçe açığında bir değişikliğe gidilmemiştir. Yukarıdaki  esaslar  çerçevesinde, ilişikteki 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile sözkonusu düzenlemelerin yasallaşması amaçlanmıştır.”

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