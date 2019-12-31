2019’un fark yaratan bilimsel buluşları

Çin Ay'ın karanlık yüzünde bitki yetiştirdi Çin'in ocak ayı başında Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi başardığı uzay aracı ile gönderdiği pamuk tohumları filizlenmeye başladı. Chang'e 4 adlı insansız uzay aracının gönderdiği fotoğraflarda pamuk tohumunun yeşillenmeye başladığı görüldü. Pamuk tohumlarının kafes şeklindeki bir kutunun içinde filizlenmeye başlamasıyla Ay'da ilk kez denenen biyolojik yetiştiricilik de başarılı olmuş oldu.

Zihin gücüyle çalışabilen kol protezi ABD'de Carnegie Mellon ve Minnesota üniversitelerinin ortak çalışmasıyla, beyine elektrotlar takmadan kol protezinin zihin gücüyle hareket ettirilmesinin önünü açan yeni bir teknoloji geliştirildi. Biyomedikal Mühendisliği'nde öğretim üyesi Prof. Dr. B. He, noninvaziv bir beyin-bilgisayar ara yüzü kullanarak zihin kontrollü robotik kolun bilgisayar imlecinin hareketini mükemmel şekilde takip etmesini sağladıklarını açıkladı.

Köpeklerin 'üzgün' bakışlarına yol açan yüz kasları, insanların ilgisini çekmek için evrimleşmiş ABD’li ve İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırma köpeklerin ‘üzgün’ ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kasların, ataları olan kurtlarda bulunmadığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre, köpekler yüzlerindeki bu anatomik değişimi insanların yanında yaşayarak binlerce yılda geliştirdi.

71 yeni hayvan ve bitki türü keşfedildi ABD'nin California Bilimler Akademisinden uzmanlar, bu yıl 71 yeni hayvan ve bitki türü keşfetti.

Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Dünyanın günümüze ulaşan en eski tapınağı oarak bilinen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen toplantıda kalıcı listeye alındı.

Antarktika'daki bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü Antarktika'da araştırma yapan bilim insanlarının, uzun süre kalabalıktan uzak ve izole bir yaşam sürmelerine bağlı olarak beyinlerinin küçüldüğü açıklandı.Araştırma Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonu'na keşif amacıyla giden 9 bilim insanı üzerinden gerçekleştirildi.

Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi Bilim adamlarının 40 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmalar sonucunda Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası Antarktika'da keşfedildi. Haritada kıtasal Dünya'nın en derin noktasının, Antarktika'nın doğusunda Denman Buzulu'nun aşağısında, deniz seviyesinin 3 bin 500 metre altında buz dolu bir kanyon olduğu tespit edildi.

5 bin 700 yıl önce yaşamış genç kadının nasıl göründüğü çiğnediği sakızdan belirlendi Cilalı taş devrinde yaşamış genç bir kadının fiziksel özellikleri, bundan 5 bin 700 yıl önce çiğnediği huş ağacı kabuğundan yapılmış sakızdan tespit edildi.

Atık plastikleri, yakıt hücresi ham maddesine dönüştürme yolu bulundu Bilim insanları, plastikleri hidrojen yakıt hücrelerinde elektrik üretmek için kullanılan formik asite dönüştürmek için, güneş ışığı kullandı. Yeni geliştirilen bu teknolojinin temelinde ise yeni bir tür fotokatalizör var. Bu sayede kimyasal reaksiyonlara güç vermek için ışık enerjisi kullanılabiliyor.

Yüzyılın sonunda insanların kalori ihtiyacı yaklaşık yüzde 80 artacak Almanya'da bilim insanları, 2100'de insanların kalori ihtiyacının yaklaşık yüzde 80 artacağını ileri sürdü.Almanya'da bulunan Gottingen Üniversitesinden Dr. Lutz Depenbusch, vücut kitle indeksindeki artış nedeniyle daha fazla kaloriye ihtiyacın olacağına işaret ederek, "2100'e kadar kişi başı ortalama günlük enerji ihtiyacının 253 kalori artacağını tahmin ediyoruz." dedi. Depenbusch, bir kişinin 253 kalori ihtiyacını karşılamak için öğününe 2 büyük muz veya bir porsiyon patates kızartması ekleyebileceğini söyledi.