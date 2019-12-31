  • BIST 114.774
  • Altın 290,390
  • Dolar 5,9453
  • Euro 6,6700
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

2019’un fark yaratan bilimsel buluşları

» »
2020 yılına saatler kala geride bıraktığımız 2019 yılının fark yaratan bilimsel buluşlarını sizin için derlendi.
2019’un fark yaratan bilimsel buluşları
 

 

  • Çin Ay'ın karanlık yüzünde bitki yetiştirdi

    Çin Ay'ın karanlık yüzünde bitki yetiştirdi

    Çin'in ocak ayı başında Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi başardığı uzay aracı ile gönderdiği pamuk tohumları filizlenmeye başladı. Chang'e 4 adlı insansız uzay aracının gönderdiği fotoğraflarda pamuk tohumunun yeşillenmeye başladığı görüldü. Pamuk tohumlarının kafes şeklindeki bir kutunun içinde filizlenmeye başlamasıyla Ay'da ilk kez denenen biyolojik yetiştiricilik de başarılı olmuş oldu.

     

  • Zihin gücüyle çalışabilen kol protezi

    Zihin gücüyle çalışabilen kol protezi

    ABD'de Carnegie Mellon ve Minnesota üniversitelerinin ortak çalışmasıyla, beyine elektrotlar takmadan kol protezinin zihin gücüyle hareket ettirilmesinin önünü açan yeni bir teknoloji geliştirildi. Biyomedikal Mühendisliği'nde öğretim üyesi Prof. Dr. B. He, noninvaziv bir beyin-bilgisayar ara yüzü kullanarak zihin kontrollü robotik kolun bilgisayar imlecinin hareketini mükemmel şekilde takip etmesini sağladıklarını açıkladı.

     

  • Köpeklerin 'üzgün' bakışlarına yol açan yüz kasları, insanların ilgisini çekmek için evrimleşmiş

    Köpeklerin 'üzgün' bakışlarına yol açan yüz kasları, insanların ilgisini çekmek için evrimleşmiş

    ABD’li ve İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırma köpeklerin ‘üzgün’ ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kasların, ataları olan kurtlarda bulunmadığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre, köpekler yüzlerindeki bu anatomik değişimi insanların yanında yaşayarak binlerce yılda geliştirdi.

     

  • 71 yeni hayvan ve bitki türü keşfedildi

    71 yeni hayvan ve bitki türü keşfedildi

    ABD'nin California Bilimler Akademisinden uzmanlar, bu yıl 71 yeni hayvan ve bitki türü keşfetti.

     

  • Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı

    Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı

    Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Dünyanın günümüze ulaşan en eski tapınağı oarak bilinen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen toplantıda kalıcı listeye alındı.

     

  • Antarktika'daki bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü

    Antarktika'daki bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü

    Antarktika'da araştırma yapan bilim insanlarının, uzun süre kalabalıktan uzak ve izole bir yaşam sürmelerine bağlı olarak beyinlerinin küçüldüğü açıklandı.Araştırma Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonu'na keşif amacıyla giden 9 bilim insanı üzerinden gerçekleştirildi.

     

  • Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi

    Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi

    Bilim adamlarının 40 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmalar sonucunda Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası Antarktika'da keşfedildi. Haritada kıtasal Dünya'nın en derin noktasının, Antarktika'nın doğusunda Denman Buzulu'nun aşağısında, deniz seviyesinin 3 bin 500 metre altında buz dolu bir kanyon olduğu tespit edildi.

     

  • 5 bin 700 yıl önce yaşamış genç kadının nasıl göründüğü çiğnediği sakızdan belirlendi

    5 bin 700 yıl önce yaşamış genç kadının nasıl göründüğü çiğnediği sakızdan belirlendi

    Cilalı taş devrinde yaşamış genç bir kadının fiziksel özellikleri, bundan 5 bin 700 yıl önce çiğnediği huş ağacı kabuğundan yapılmış sakızdan tespit edildi.

     

  • Atık plastikleri, yakıt hücresi ham maddesine dönüştürme yolu bulundu

    Atık plastikleri, yakıt hücresi ham maddesine dönüştürme yolu bulundu

    Bilim insanları, plastikleri hidrojen yakıt hücrelerinde elektrik üretmek için kullanılan formik asite dönüştürmek için, güneş ışığı kullandı. Yeni geliştirilen bu teknolojinin temelinde ise yeni bir tür fotokatalizör var. Bu sayede kimyasal reaksiyonlara güç vermek için ışık enerjisi kullanılabiliyor.

     

  • Yüzyılın sonunda insanların kalori ihtiyacı yaklaşık yüzde 80 artacak

    Yüzyılın sonunda insanların kalori ihtiyacı yaklaşık yüzde 80 artacak

    Almanya'da bilim insanları, 2100'de insanların kalori ihtiyacının yaklaşık yüzde 80 artacağını ileri sürdü.Almanya'da bulunan Gottingen Üniversitesinden Dr. Lutz Depenbusch, vücut kitle indeksindeki artış nedeniyle daha fazla kaloriye ihtiyacın olacağına işaret ederek, "2100'e kadar kişi başı ortalama günlük enerji ihtiyacının 253 kalori artacağını tahmin ediyoruz." dedi. Depenbusch, bir kişinin 253 kalori ihtiyacını karşılamak için öğününe 2 büyük muz veya bir porsiyon patates kızartması ekleyebileceğini söyledi.

  • Şempanzelerin dans etmeyi sevdiği ortaya çıktı

    Şempanzelerin dans etmeyi sevdiği ortaya çıktı

    Japonya’da Kyoto Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, insana özgü olduğu düşünülen dansın şempanzeler tarafından da sevildiğini ortaya koydu. Bilim insanları piyanoda bir parça çalınırken şempanzelerin el çırptığını, ayaklarını yere vurduğunu ve müzikle salındığını belirtti. The Telegraph’da Araştırma için yedi şempanze, altı gün boyunca iki dakikalık piyano parçaları çalarken gözlemlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bebeğe isim koyma tartışmasında 6. kattan atladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi29 Aralık 2019 Pazar 22:56
  • Oyuncu Ali Atay: Çocuğun gazı çıkınca dünyanın en mutlu insanı oluyorsun29 Aralık 2019 Pazar 22:55
  • ‘Soya unu’ süsü verilen 4.4 ton kokaini gemiye yüklenirken ele geçirildi29 Aralık 2019 Pazar 18:45
  • Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti28 Aralık 2019 Cumartesi 13:43
  • Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşti: Binlerce insan 'ateş çemberini' izledi26 Aralık 2019 Perşembe 12:49
  • Oyuncu Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti26 Aralık 2019 Perşembe 12:22
  • Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Star Wars hayranının adı Jedi savaşçısına verildi26 Aralık 2019 Perşembe 12:21
  • Bankayı soydu, tüm parayı ‘Mutlu Noeller’ diyerek sokağa fırlattı25 Aralık 2019 Çarşamba 15:31
  • Rus veteriner hekimler hamam böceğini ameliyat etti25 Aralık 2019 Çarşamba 12:38
  • Dünyada gıda eşitsizliği artacak24 Aralık 2019 Salı 23:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti