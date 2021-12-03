2021’in En Çok Kullanılan Emojileri Belli Oldu

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olup, evrensel kod standardının geliştirilmesi, genişletilmesi, kullanımının yaygınlaştırılmasını ve yazının modern yazılım ortamında sunulmasını amaçlayan Unicode Consortium, 2021'de en çok kullanılan emojileri belirledi.

Unicode, dünya çapındaki çevrimiçi nüfusun yüzde 92’sinin emoji kullandığını ve gülerken ağlayan emojinin bu kullanımın yüzde 5’ini oluşturduğunu buldu.

İşte dünya çapında en çok kullanılan 10 emoji:



Unicode’un bu verileri en son yayınladığı 2019’dan bu yana emoji kullanımının aslında pek değişmediği ortaya çıktı. O zamanlar, gülerken ağlayan ve kalp aynı zamanda dünyanın en çok kullanılan emojileriydi. Üstelik gülmekten gözlerinden yaş gelen bu emojinin yakaladığı ilk başarı da değil. En az 2017’den beri en azından iOS ve macOS cihazlarında en üst sıralarda olmayı başardı.

Yine de, bu yıl hızla popülerlik kazanan başka semboller de var: Doğumgünü pastası 88 sıra birden atlayarak 25 numaraya yükseldi; balon, 139’dan 48’e yükseldi; ve üzgün surat ise 14. sıraya geldi.

Apple, Facebook, Google ve Microsoft gibi üyelerden oluşan Unicode, her yıl yeni emojiyi oylayarak iPhone’lara ve Android cihazlara her yıl 100’den fazla yeni karakter ekliyor. Son sayımda toplamda 3.663 emoji vardı.