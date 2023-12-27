  • BIST 7244.08
  • Altın 1950.274
  • Dolar 29.391
  • Euro 32.5149
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

2023'ün en golcüsü Cristiano Ronaldo

» »
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, attığı 53 golle 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu. 38 yaşındaki süperstar, 52'şer gol atan Harry Kane ve Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.
2023'ün en golcüsü Cristiano Ronaldo

Suudi Pro Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında Al Ittihad ve Al Nassr karşı karşıya geldi. Konuk takım karşılaşmadan 5-2 galip ayrılırken, golleri 19 ve 68. dakikada Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Talisca, 76 ve 82. dakikada ise Sadio Mane kaydetti. Al Ittihad'ın gollerini ise 14 ve 52. dakikada Hamdallah kaydetti.

Bu sezon 14. galibiyetine ulaşan Al Nassr, puanını 43 yaptı ve lider Al Hilal ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Al Ittihad ise üst üste 3. yenilgisini alarak 28 puanda kaldı.

RONALDO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Al Nassr'ın 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, son maçta attığı gollerle 2023 yılında toplamda 53 gole ulaştı. Bayern Münih'li Harry Kane ve PSG'li Kylian Mbappe ise 52 golde kaldı. Erling Haaland ise bu yıl 50 gol atabildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manchester United kulübün yüzde 25'ini sattı25 Aralık 2023 Pazartesi 11:03
  • 90 dakikada 1 isabetli şut çekilen derbi Avrupa'nın dilinde!25 Aralık 2023 Pazartesi 11:00
  • Derbide gol yok!24 Aralık 2023 Pazar 20:18
  • Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 398. randevu, maç saat kaçta?24 Aralık 2023 Pazar 10:13
  • UEFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması21 Aralık 2023 Perşembe 14:23
  • Bayern Münih Müller'in kontratını uzattı20 Aralık 2023 Çarşamba 10:56
  • Neymar, Kupa Amerika'da forma giyemeyecek20 Aralık 2023 Çarşamba 10:38
  • Galatasaray'ın rakibi belli oldu18 Aralık 2023 Pazartesi 14:48
  • Real Madrid'e David Alaba şoku18 Aralık 2023 Pazartesi 11:42
  • FIFA 30 Nijeryalı hakemi onayladı16 Aralık 2023 Cumartesi 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti