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20'lik diş ne zaman çekilir?

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Çekilmediği taktirde diğer dişlerinde yamulacağı endişesiyle 20'lik dişin ne zaman çekilmesi gerektiği sıklıkla merak edilen sorular arasında!
20'lik diş ne zaman çekilir?

Son olarak 20'li yaşlarda çıkan son dişlere 20'lik diş adı verilmektedir. 20'lik dişlerin ağızda yeri olmadığı düşüncesi diğer dişlerinde yamulmasına neden olduğuna inanarak çıkar çıkmaz çektirilmesi gerektiği düşüncesi diş doktorunun yolunu tutuyoruz. Peki 20'lik diş ne zaman çektirilmeli? Diş Hekimi Mahmut Genç, 20 Yaş dişleri konusunda önemli bilgiler verdi. 

İnsanlarda temel olarak 20 adet süt dişinden ve 32 adet daimi diş varlığından söz edilir. Bu dişler değişik zamanlarda ağız ortamına sürerek fonksiyona gelir.Süt dişlerinin sallanıp düşmesi ve yerlerine daimi dişlerin çıkması 6 yaşlarında başlar ve devam ederek 20 yaşlarında son dişlerin sürmesi ile son bulur…

20'LİK DİŞ NE ZAMAN OLUŞUR?

20'li yaşlarda çıkan son dişlerimize sürme yaşı baz alınarak 20 yaş dişi denmektedir. Çene genişliği diş boyutu ve dişin gelme açısına göre bu dişler bazen ağız ortamına normal olarak sürse de çoğu zaman gömülü kalmaktadır.

HER 20'LİK DİŞ ÇEKİLİR Mİ?

Bu dişlerin rutin kontrolleri 20 yaş civarında kadar yapılmalıdır. Normal olarak sürmesi devam eden ve ağızda fonksiyon görecek bir dişin yanlış bir karar ile çekilmesi gereksiz diş kaybına sebep olacaktır. Her 20 yaş dişinin çekilmesi gerektiği bilgisi yanlıştır. Çekim kararı verirken dişin muhtemel geleceği konum yan dişler ile ilişkisi ve kemik durumu göz önünde bulundurulması gerekir.

Gömülü kalmış bir 20 yaş dişini çekmek gerektiğinde minör bir cerrahi işlem ile ehil bir diş doktoru dişi gömülü kaldığı alandan çıkarıp cerrahi prosedürü uygulayacaktır. Diş çekiminin zor yada kolay olması dişin konumu ile alakalıdır. Genel itibari ile 20 yaş dişinin çekimi zor denemez.

Bu dişlerin çekimi sırasında göz önünde bulundurulması gereken alveolar sinir dediğimiz ve dişlerin kök seviyesinden geçen sinirin çekilecek dişe olan mesafesidir.Sinir ile komşu yirmi yaş dişlerinde çekimden önce önlemlerin alınması ve gerektiğinde sinirden uzaklaştıracak işlemlerin yapılması gerekir . Bu sinirin harabiyeti sonucu dudak ve çene bölgesinde kalıcı uyuşukluk meydana gelecektir.

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