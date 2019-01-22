22 Ocak olayları protesto edildi (Video haber)

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın 'Cevap verilmeli' diyerek tepki gösterdiği gazeteye saldırı düzenlenmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin harekatını 'işgal' olarak değerlendiren Kuzey Kıbrıs gazetesi Afrika'yı eleştirmesinin ardından, gazete binasına saldırı düzenlendi.

Afrika gazetesi, Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeydin Dalı Harekatı'nı "Türkiye'den bir işgal harekatı daha" başlığı altında bir yazı ile değerlendirdi.

Erdoğan Bursa'da yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış… ‘Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını’ söylüyor. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevap vermeleri lazım.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Afrika gazetesinin binasına saldırı düzenlendi.