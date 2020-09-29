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226 farklı uygulamadan şifrenizi çalabilen Android yazılımı tespit edildi

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ThreatFabric isimli bir güvenlik şirketi, Instagram ve Twitter dahil olmak üzere 226 uygulamadan şifre çalabilen zararlı bir Android yazılımı ortaya çıkardı.
226 farklı uygulamadan şifrenizi çalabilen Android yazılımı tespit edildi

Artık, Google Play Store'da bulunan zararlı yazılım içeren uygulama haberlerini görünce şaşırmıyoruz. Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini, diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

ThreatFabric isimli bir güvenlik şirketindeki araştırmacılar, "Alien" adı verilen zararlı bir Android yazılımı tespit etti. Söz konusu yazılım, Instagram, Snapchat ve Twitter da dahil olmak üzere 226 Android uygulamasındaki şifreleri çalabiliyor.

NASIL BULAŞTIĞI BİLİNMİYOR

Cerberus adında başka bir kötü amaçlı yazılımın daha gelişmiş versiyonu olarak tanımlanan yeni yazılımın, telefonlara nasıl bulaştığı ise bulunabilmiş değil.

Bu nedenle herhangi bir uygulama indirirken yorumları mutlaka okumanız ve bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmemeniz gerekiyor.

GOOGLE, ZARARLI UYGULAMALAR İÇİN ÖNLEM ALIYOR

Kötü niyetli uygulamalar, Google Play Store için her zaman bir sorun oldu. Google, 2019'un başlarında yeni yapay zeka sistemini duyurarak, zararlı uygulamalarla mücadelesini sürekli geliştirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Google'ın güvenlik servisi Google Play Protect, yüklü uygulamaların güvenli olup olmadığını öğrenmek için günlük 50 milyar uygulamayı kullanıcıların telefonundan tarıyor.

Şirket, aynı zamanda 2017 yılında Google Play Store'dan 700 bine yakın uygulamayı kaldırmış ve 100 bine yakın uygulama geliştiricisini engellemişti.

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