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23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişinin tespit edilip tutuklandığını açıkladı.
23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişinin tespit edilip tutuklandığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu tarafından, saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 04 – 05 Nisan’da, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 11 kişinin kısmi, 12 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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