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28 Nisan çekilişi gerçekleşti, ikramiye devretti

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8 Mayıs'ta büyük ikramiye 600 Bin TL
28 Nisan çekilişi gerçekleşti, ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Nisan 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 66408 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 29 Nisan 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

 
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