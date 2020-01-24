  • BIST 121.769
  • Altın 297,830
  • Dolar 5,9366
  • Euro 6,5503
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

» »
3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü
3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

İngiltere’de bilim insanları, 3 bin yıl önce mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürmeyi başardı.

Antik Mısır'da milattan önce 11. yüzyılın başlarında firavun 11. Ramses’in yönetimi sırasında rahiplik yaptığı belirtilen Nesyamun’un ses yolu üç boyutlu yazıcıyla ‘bire bir’ kopyalanarak 3 bin yıl sonra tekrar hayata döndürüldü.

Nesyamun'un mumyalanmış vücudunun iyi korunmuş olduğuna dikkat çeken araştırmacılar bu sayede bu yöntemin uygulayabildiklerini belirtti. Çünkü ses yolunu kopyalayabilmek ancak yumuşak dokunun bozulmadığı durumlarda mümkün oluyor.

'Her Mısırlı ruhunun konuşabilmesini umuyordu'

Araştırmacılardan York Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Joann FletcherHer Mısırlı ölümünden sonra ruhunun konuşabilmesini umuyordu. Mısır inancına göre ölüp de tanrıların yanına gittiğinde iyi bir hayat yaşadığını, günah işlemediğini itiraf edebilmeliydi. Ancak tanrılar izin verirse ruh sonsuzluğa geçebilirdi, aksi takdirde kalıcı ölüm olurdu” ifadeleriyle sese verilen önemi anlattı.

Testi geçenlerin lahitlerinde ‘haklı’ anlamına da gelebilecek ‘gerçek ses’ yazdığını belirten Fletcher, Nesyamun'da da bu yazıya rastladıklarını söyledi.

O dönemden kalan tek mumya

Araştırmacılara göre Nesyamun, Nil Nehri kıyısındaki günümüzün El Uksur şehrinde bulunan Karnak kasabasındaki Amun Tapınağı'nın üst düzey bir rahibiydi. Nesyamun, 11. Ramses döneminden kalan tek mumya olarak biliniyor.

Rahibin, şarkı söylemeyi de gerektiren dini ritüeller yönettiği dolayısıyla güçlü bir sese ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, Nesyamun'un diş eti hastalığından ve diş çürümesinden mustarip olduğunu, muhtemelen alerjik bir reaksiyondan ötürü 50 yaşlarında öldüğünü tahmin ediyor. Rahibin Leeds Şehir Müzesi’nde bulunan mumyası ilk olarak 1824 yılında gün yüzüne çıkarılmıştı.

Bir ilk olabilir

Başlangıç olarak 'e' harfine benzer şekilde ‘eeuuughhh’ gibi duyulan bir ses elde etmeyi başaran bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla, Nesyamun'un sesinden tüm cümleler elde etmeyi hedefliyor.

Söz konusu araştırma, ‘ölü bir insanın sesinin ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürülmüş olabileceği’ açısından da önemli sayılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketicilerin korunmasına ilişkin gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasası yürürlükte24 Ocak 2020 Cuma 12:56
  • Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti23 Ocak 2020 Perşembe 20:30
  • Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü23 Ocak 2020 Perşembe 19:24
  • Ekipmanlar kalitesiz, güvence yok, mesai uzun: 'Yemek sıcak gitmezse müşteri de şikâyet ediyor patron da'22 Ocak 2020 Çarşamba 12:55
  • Dünyadaki en eski katı madde bulundu22 Ocak 2020 Çarşamba 09:00
  • Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi21 Ocak 2020 Salı 20:11
  • Kraliyet ailesinden ayrılan Prens'e iş teklifi21 Ocak 2020 Salı 20:01
  • "Sosyal medya, erkeklerin bir sonraki cinsel ilişkileri için bir katalog haline geldi"21 Ocak 2020 Salı 18:48
  • NEU Genetik Society Kulübü; Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına, sosyal sorumluluk projesi etkinliği gerçekleştirdi21 Ocak 2020 Salı 12:36
  • ‘Gözleri tuhaf’ diye barınağa bırakılan köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu20 Ocak 2020 Pazartesi 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti